Harry Kewell: Türkiye'de futbol, Galatasaray'a karşı oynanan bir oyundur

21 Kasım 2021 Pazar, 23:45

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu.

Maçın öncesinde Galatasaray forması giyen Avustralyalı yıldız Harry Kewell ile Fenerbahçe forması giyen Uruguaylı savunmacı Diego Lugano, derbiyi yorumlamak için Türkiye'ye geldiler.

Maç sonunda da yorumlarını devam ettiren ikiliden Harry Kewell, oldukça sinirli olduğunu aktardı.

Kewell, "Bu maça, yıldızların oynayacağı oyunu seyretmek için geldik. Yine maça hakem imza attı. Yıllar önce de söylediğim gibi; Türkiye'de futbol, Galatasaray'a karşı oynanan bir oyundur" dedi.







