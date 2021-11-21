Harry Kewell: Türkiye'de futbol, Galatasaray'a karşı oynanan bir oyundur
Galatasaray'ın eski futbolcusu Harry Kewell maç sonrasında sert açıklamalarda bulundu. Kewell, "Türkiye'de futbol, Galatasaray'a karşı oynanan bir oyundur" dedi.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu.
Maçın öncesinde Galatasaray forması giyen Avustralyalı yıldız Harry Kewell ile Fenerbahçe forması giyen Uruguaylı savunmacı Diego Lugano, derbiyi yorumlamak için Türkiye'ye geldiler.
Maç sonunda da yorumlarını devam ettiren ikiliden Harry Kewell, oldukça sinirli olduğunu aktardı.
Kewell, "Bu maça, yıldızların oynayacağı oyunu seyretmek için geldik. Yine maça hakem imza attı. Yıllar önce de söylediğim gibi; Türkiye'de futbol, Galatasaray'a karşı oynanan bir oyundur" dedi.
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