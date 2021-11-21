Dev derbinin ardından Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme

21 Kasım 2021 Pazar, 21:56

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk etti. Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, Mesut Özil ve Miguel Crespo'nun golleriyle 2-1 galip tamamladı.

Maçın ardından Fenerbahçe sosyal medya hesabı, Galatasaray'a göndermede bulunan paylaşımlar yaptı.

Galatasaray taraftarı, müsabaka öncesinde, dijital bir platformda yayımlanan Güney Kore dizisi Squid Game ile ilgili görseller açmıştı. Fenerbahçe sosyal medya hesabından, bu koreografiye yanıt geldi.

Sarı-lacivertli kulüp, Twitter'daki kapak fotoğrafını, diziden bir kesit ile değiştirdi. Görselde, robot bebeğin iki gözünde maçın skoru yazıyordu.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray, maçtan önce Güney Kore dizisi Squid Game'den bir kesitin bulunduğu koreografi hazırlamıştı. Görselde, "Hazırsanız oyuna başlıyoruz. 1907 numaralı oyuncu elendi" notu yazıyordu.

Fenerbahçe, bu paylaşıma "1905 numaralı oyuncu elendi. Oyun bitti" paylaşımıyla yanıt vermişti.

SQUID GAME NEDİR?

Squid Game, dijital içerik platformunda yayınlanan bir Güney Kore dizisidir. Squid Game dizisinde, maddi sıkıntı içinde olan yüzlerce kişi bir oyuna katılmaları için davet alır. Kazananın 40 milyon dolar ödüle kavuşacağı oyun, yarışmacılar için ölüm tehlikesini de beraberinde getirmektedir.

Yarışmacıları bekleyen ilk oyun, ‘Kırmızı ışık, yeşil ışık’ isimli oyundur. Söz konusu oyunda büyük bir robot bebek ‘yeşil ışık‘ dediğinde yarışmacılar hareket ediyor, ‘kırmızı ışık‘ dediğinde de duruyordu. ‘Kırmızı ışık‘ dendiğinde hareket etmeye devam eden yarışmacılar ise, robot bebeğin gözünden çıkan ateş ile vurularak öldürülüyordu.



