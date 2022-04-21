Harry Maguire'ın evinde bomba araması!
İngiltere Premier Lig kulübü Manchester United'ın İngiliz kaptanı Harry Maguire'ın evinde bomba araması yapıldığı ifade edildi.
Manchester United kaptanı Harry Maguire'a gelen tehditlerin ardından polis soruşturma başlattı.
İngiliz basınında yer alan haberde, 29 yaşındaki yıldıza bomba tehdidi içeren bir elektronik posta geldiği, bunun ardından polisin, perşembe günü Maguire'ın evinde bomba araması yaptığı kaydedildi.
Maguire'ın sözcüsü ise bu haberlerin ardından, "Son 24 saat içerisinde Harry ve ailesi çok ciddi tehditler aldı. Bunları polise bildirdi, ailesinin ve etrafındaki insanların güvenliği şu an Harry'nin bir numaralı önceliği. Harry, hafta sonundaki maç öncesi çalışmalarına normal bir şekilde devam edecek. Daha fazla açıklama yapamayız" ifadelerini kullandı.
Premier Lig'de topladığı 54 puanla altıncı sırada yer alan Manchester United, cumartesi günü deplasmanda Arsenal ile karşılaşacak.
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