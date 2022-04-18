Manchester Unitedlı Bruno Fernandes trafik kazası geçirdi
Manchester United'ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes antrenmana giderken kaza yaptı. Fernandes'in aracında maddi hasar meydana geldiği belirtildi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın yıldız oyuncusu Bruno Fernandes, trafik kazası geçirdi.
İngiltere basınında yer alan haberlerde, sabah antrenmanına gittiği sırada trafik kazası geçiren Portekizli futbolcunun aracında maddi hasar meydana geldiği, kazada yaralanan olmadığı belirtildi.
Bu sezon ligde 9 gole imza atan 27 yaşındaki oyuncunun, günün son antrenmanına katılması bekleniyor.
Manchester United, ligde ertelenen 30. hafta maçında Liverpool'a yarın TSİ 22.00'de konuk olacak.
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