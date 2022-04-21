Manchester United, Erik ten Hag'ı açıkladı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, gelecek sezondan itibaren takımın başına Erik ten Hag'ın getirildiğini açıkladı.
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United teknik direktörlük konusunda Erik ten Hag ile her konuda anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada Hollandalı teknik direktörle gelecek sezondan itibaren anlaşmak üzere 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığı açıklandı.
2017-18 sezonundan bu yana Ajax'ın teknik direktörlüğünü yapan Erik ten Hag, Ajax ile iki Eredivise, iki Hollanda Kupası ve bir de Hollanda Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.
Başarılı teknik direktör "Bu büyük kulübün tarihini ve taraftarların tutkusunu biliyorum. Onların hak ettikleri başarıyı sağlayabilecek bir takım geliştirmeye kararlıyım" diye konuştu.
????— Manchester United (@ManUtd) April 21, 2022
The new First-Team Manager of Manchester United: Erik ten Hag.#MUFC || #WelcomeErik
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