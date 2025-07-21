Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in onayladığı Harry Wilson'un Beşiktaş'la görüştüğü iddia edildi. Peki, Harry Wilson kimdir? Beşiktaş'ın ilgilendiği Harry Wilson kaç yaşında, nereli? Harry Wilson hangi takımlarda oynadı?
HARRY WILSON KİMDİR?
Harry Wilson, 22 Mart 1997'de Galler'de dünyaya geldi. Liverpool altyapısında yetişen 28 yaşındaki oyuncu Fulham forması giyiyor.
HARRY WILSON HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Harry Wilson profesyonel kariyerine 2015 yılında Liverpool takımında başladı. Daha sonra sırasıyla Crewe Alexandra, Hull City, Derby County, AFC Bournemouth, Cardiff City ve Fulham takımlarında forma giydi.