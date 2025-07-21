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Harry Wilson kimdir? Beşiktaş'ın ilgilendiği Harry Wilson kaç yaşında, nereli? Harry Wilson hangi takımlarda oynadı?

Harry Wilson kimdir? Beşiktaş'ın ilgilendiği Harry Wilson kaç yaşında, nereli? Harry Wilson hangi takımlarda oynadı?

21.07.2025 10:43:00
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Haber Merkezi
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Harry Wilson kimdir? Beşiktaş'ın ilgilendiği Harry Wilson kaç yaşında, nereli? Harry Wilson hangi takımlarda oynadı?

Beşiktaş, yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kara Kartal, bu doğrultuda Harry Wilson ismini gözünü dikti. Peki, Harry Wilson kimdir? Beşiktaş'ın ilgilendiği Harry Wilson kaç yaşında, nereli? Harry Wilson hangi takımlarda oynadı?

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in onayladığı Harry Wilson'un Beşiktaş'la görüştüğü iddia edildi. Peki, Harry Wilson kimdir? Beşiktaş'ın ilgilendiği Harry Wilson kaç yaşında, nereli? Harry Wilson hangi takımlarda oynadı?

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HARRY WILSON KİMDİR?

Harry Wilson, 22 Mart 1997'de Galler'de dünyaya geldi. Liverpool altyapısında yetişen 28 yaşındaki oyuncu Fulham forması giyiyor.

HARRY WILSON HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Harry Wilson profesyonel kariyerine 2015 yılında Liverpool takımında başladı. Daha sonra sırasıyla Crewe Alexandra, Hull City, Derby County, AFC Bournemouth, Cardiff City ve Fulham takımlarında forma giydi.

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