Harun Tekin: 'Normalimiz enkaz altında kaldı'

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 10:57

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 11:15

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde zarar gören yurttaşlar için yardım kampanyası düzenlenmeye devam ediyor.

Socrates Dergi de 14 Şubat Salı günü düzenlediği yardım kampanyası ile bölgedeki eğitime muhtaç yurttaşlar için destek yayını yaptı.

"BİRBİRİMİZE İYİ DAVRANMAMIZ GEREKİYOR"

Programa birçok duyarlı isim katılırken müzik grubu Mor ve Ötesi'nin solisti Harun Tekin'in yayındaki sözleri dikkat çekti.

Socrates Dergi'nin 'Sahadayız' dayanışma yayınında konuşan Tekin, "Her depremde enkaz altında kalmamak için sokakta birbirimize iyi davranmamız gerekiyor. Bu ikisinin arasında bir bağlantı var. Yaya geçitlerinde yayalara yol vermemizle, yaptığımız evin kalitesi arasında bir bağlantı var" dedi.

"BÜTÜN CANAVARLARA RAĞMEN"

Tekin, geleceğe dair umutlu olmanın öneminden bahsederken, "Bu yaşadığımız şey kaderimiz değil. Biz yaşadığımız hayatı değiştirebiliriz. Bize cumhuriyeti 100 yıl önce kuranların da söylediği bir şey bu. Kendi hayatımızı değiştirecek iyi kalpli, bilime inanan insanlarız. Biz canavarlaşmayacağız. Bütün canavarlara rağmen...” diye konuştu.

"NORMALİMİZ ENKAZ ALTINDA KALDI"

Tekin, "Yaşananlar, normale dönülecek şeyler değil. Bizim normalimiz yok. Bizim normalimiz enkaz altında kaldı. Kaybettiğimiz insanlara sözümüz, bu enkazdan çıkmak olmalı. İlk iki günde Kızılay’ı, Mehmetçik’i, askeri ulaştıramadığımız insanlara bir sözümüzün olması lazım" ifadelerini kullandı.

Socrates Dergi'nin düzenlediği ve toplanan bağışın eğitime muhtaç yurttaşlar için harcanacağı yayında socratessahada.com adresinden çeşitli sporcuların eşyaları açık artırma ile satışa konuldu.