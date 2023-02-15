Son Dakika... Soylu'dan 'deprem' açıklaması: 'Delil toplamadan enkaz kaldırılmıyor'

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 10:47

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 11:58

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde basın toplantısı düzenledi.

Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"*Antakya'da 2 konuttan 1'i ya yıkık ya ağır hasarlı. Her iki konuttan bağımsız bölümden bir tanesi ya yıkılmış, ya ağır hasar ya da acil yıkılacak kapsamında. Hasar tespitleri hızlı şekilde devam edecek. Yapacağımız işlemler daha sonra da devam edecek. Oluşturulan konteyner şehirler, hak sahipliği işlemleri, Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı hem taşınma hem kira gibi devletimizin özellikle depremzedelerin önümüzdeki süreçte, 1 yıllık süreçte evleri yapılana kadar başını sokacakları geçici barınma merkezleri dahil olmak üzere, hasar tespitleri üzerinden yürüyecektir.

*Bundan sonraki soruşturmalara konu olacak binalardaki eksikliklerle alakalı süreçlerle alakalı da yargı gözetiminde, Bakanlık birimlerimiz, bilirkişiler, savcılar, bunların incelenmesi, bütün binalarda teker teker devam etmektedir. Burada kim eksiklik yapmışsa, yapımdan sonra yapılanlar söz konusuysa bunların hepsinin tespit edilmesi, binalarda devam etmektedir. Bunlar yapılmadan da herhangi bir enkaz kaldırılmamaktadır. Yıkılan binalar var, zaten orada enkaz çalışması yapılıyor, ağır hasar ve acil yıkılacak binalar da var. Bunların içine girilmemesi yönünde tespitimiz var ama bu husus da Bakanlık yetkililerinin vereceği onayla girilebilecektir. Güvenlik ekiplerimizle girilecektir.

*Burası bir daha ayağa kalkmaz şeklinde değerlendiren vatandaşlarımız, şöyle söylüyorlar, bu şehir bir daha kurulmayacak, tahliye edilecek diyorlar. Kahramanmaraş'ta da var, Hatay'da da var. Bu şehirler sağlam zemin üzerinde yeniden bu vatandaşlarımızın şehri olarak hayatiyetine devam edecektir. Şu an için salgın hastalık, enfeksiyon yayılımı söz konusu değil.

*Deprem bölgesine 700 bin çadır daha gönderilecek. Kahramanmaraş'ta 215 enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İyi niyetliler olduğu gibi aldığı desteği yerine ulaştıramayanlar, bunun istismarını yapmak isteyenler de olabilir. Bu konuda STK ile ilişkili genel müdürlüğümüz gerekli bütün denetimleri, ne almış, nereye gitmiş, ne olmuş, yarın öbür gün herhangi bir istismara mahal vermemek için yapmaktadır. Yardım kampanyası AFAD tarafından gerçekleştiriliyor, onun için toplanan bağışlarla ilgili ne harcandı, ne kadar harcandı, bunun tamamen geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de aynı istikamette olacağını söylemek isterim. Bu konuda devletle eş koşmaya çalışan varsa da gereği yerine getirilecektir.

*Güvenlikle ilgili, asayişle ilgili bir dedikodu aldı başını gitti. Kıymetli vatandaşlarımız, biz Kahramanmaraş'tayız yağma görmedik, Adıyaman'da, Osmaniye'de bir yağma yok. Devletin otoritesini buradan sarsabilir miyim düşüncesinde olanlar var. Buradan darbe indirir miyim derdinde olanlar bu dedikoduları ortaya koyuyorlar. Bize yapılan ihbarların yüzde 99'u boş çıktı. Biz gideriz, tutanağı gerçekleştiririz."