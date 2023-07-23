Harvey Barnes resmen Newcastle United'da
İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United, geçen sezon Leicester City forması giyen Harvey Barnes'ı kadrosuna kattı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, İngiliz kanat oyuncusu Harvey Barnes'ı renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Barnes'ın bonservis bedeli konusunda İngiltere temsilcisiyle anlaşmaya varıldığı ve 25 yaşındaki oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Harvey Barnes
MALİYETİ ORTAYA ÇIKTI
İngiltere basınında yer alan haberlere göre, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Newcastle United, Barnes için 44 milyon Euro bonservisi bedeli ödeyecek.
İngiltere Milli Takımı'nda 1 maçta görev alan Barnes, geçen sezon Premier Lig'den düşen Leicester City'de 13 kez ağları sarsarak takımın en golcü oyuncusu olmuştu.
Harvey Barnes; Sandro Tonali ve Yankuba Minteh'in ardından yaz döneminde Newcastle United'ın kadrosuna katılan üçüncü oyuncu oldu.
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