Kasımpaşa Iron Gomis'i kadrosuna kattı

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Fransız futbolcu Iron Gomis'i renklerine bağladı.

AA
Yayınlanma: 15.07.2023 - 09:20
Kasımpaşa Iron Gomis'i kadrosuna kattı
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Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Fransız futbolcu Iron Gomis'i transfer etti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak ülkesinin Amiens takımında forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.

Gomis, geçen sezon Fransa İkinci Ligi'nde çıktığı 35 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.


Iron Gomis kasımpaşa transfer

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