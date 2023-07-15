Kasımpaşa Iron Gomis'i kadrosuna kattı
Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Fransız futbolcu Iron Gomis'i renklerine bağladı.
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Fransız futbolcu Iron Gomis'i transfer etti.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak ülkesinin Amiens takımında forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.
Gomis, geçen sezon Fransa İkinci Ligi'nde çıktığı 35 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Tunceli'de bulundu: Bölgede başka bir örneği yok
- Araçlarda yeni düzenleme yarın başlıyor
- İstifa edeceğini açıkladı
- Soylu’nun sağ kolu Çataklı'ya yeni görev!
- Sahil ve sokaklar boşaldı!
- Şeyh öldü, 'gavs' kavgası başladı
- Gümrükte yakalandı...
- MHP'den 'kız okulları' açıklaması
- Ayrılırken tozu duman katan 3 burç
- 9 üst düzey bürokrat görevden alındı