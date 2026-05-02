Hasan Al değerlendirdi: '10 kişilik Trabzonspor, 11 kişilik Trabzonspor'dan, nasıl daha iyi oynar?'

"Aynı şeyleri tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemek deliliktir" der Albert Einstein.

İlk devreyi büyük bir şaşkınlıkla izledik. Trabzonspor kendi kalesinden oyun kurarak çıkmak istiyor. Göztepe ön alan baskısı yapıyor. Bordo Mavililer orta alana kadar topu inanılmaz risk altında getiriyor. Bir iki istisna dışında orta alanda top kaybediliyor. Tekrar Göztepe atağı başlıyor...

Bu oyun anlayışıyla hiç bir artı değer üretemedi Trabzonspor.

Ancak inatla ısrar etti.

Bunu anlamak mümkün değil.

Türkiye'de en iyi geriden oyun kurarak çıkan takım Galatasaray. Maçın gidişatına göre tüm takımın orta alana kadar çıktığını ve Uğurcan'ın degajla oyun başlattığını bir çok maçta gördük.

Trabzonspor'un Göztepe gibi ön alan baskısını en iyi uygulayan bir takıma karşı; teknik kapasitesi sınırlı oyuncularla geriden oyun kurmaya ısrar etmesi trajikomik bir durumdur.

Bordo Mavililer, Göztepe'nin gol atması için o kadar çok uğraştı ki sonunda başardılar.

Göztepe kaçırdı, Trabzonspor ısrar etti.

Göztepe kaçırdı, Trabzonspor ısrar etti.

"Gel bana gol at" diye defalarca davetiye çıkardı.

Sarı Kırmızılılar, Trabzonspor'un konukseverliğini kırmadı, golünü attı.

Allah'tan çok cömert davrandılar, ikiyi üçü atmadılar.

İzmir ekibi, maçın kontrolünü hep elinde tuttu.

Folcarelli'de inanılmaz bir düşüş var. Rakibin oyununu bozan, top kazanan Folcarelli gitti; top kaybeden bir Folcarelli geldi.

Taraftarın en çok tepki gösterdiği konulardan biri; Avrupa ikincisi U19'dan A takıma oyuncu alınmaması idi. Tekke nihayet Salih'e forma şansı verdi. İyi de oynadı.

Mustafa Eskihellaç'ın ikinci sarı karttan kırmızı kart doğru karardı.

İlk yarıda Bouchouari ve Ozan dışında göze çarpan bir oyuncu yoktu.

Fatih Tekke ikinci yarıya Muçi - Ouali değişikliği ile başladı.

Trabzonspor 10 kişi oynamasına rağmen ikinci yarı daha istekliydi.

Kazanmak için çok gayret etti.

Göztepe'de cesur futbolunu devam ettirince ortaya tempolu bir futbol çıktı.

Top iki kale arasında çok gitti geldi.

Tekke; Lovik, Zubkov ve Umut Nayır Nayır hamlelerini yaptı.

Geçen haftanın en iyisi Nwakaeme'ye niye forma şansı tanımadı, anlayamadık?

Son 15 dakika Göztepe kapandı, Trabzonspor tüm hatlarıyla saldırdı. Bordo Mavililer aradığı golü ancak uzatma dakikalarında bulabildi.

İlk yarı ve ikinci yarıyı karşılaştırdığımızda akla gelen soru şu; "ilk yarı 11 kişi oynayan Trabzonspor'dan ikinci yarı 10 kişi oynayan Trabzonspor nasıl çok daha iyi oynadı?"

Aynı senaryo geçen hafta da yaşandı. Konyaspor karşısında İlk yarıda yerlerde sürünen Trabzonspor, ikinci yarı adeta rakibini sahadan sildi.

Sorun oyuncu seçimi ve yerleşiminde mi yoksa motivasyon da mı?

Sanırım her ikisinde de...