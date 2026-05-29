Hasan Al değerlendirdi: 'Başkan Doğan'a, kulak ver Trabzon!'

Performansı olarak baktığımızda Trabzonspor başarılı. Ligde üçüncülüğü elde etmiş, aynı zamanda Türkiye Kupasını kazanmış...

Yeni sezona da Trabzonspor gerçeğine uygun transfer politikasıyla hazırlanıyor.

Trabzonspor'un bu bilinçte bir başkanının olması aslında sevindirici. Popülist transferlere karşı. Taraftara şirin gözükmek için transfer yapmak istemiyor. Genç ve gelecek vaat eden oyuncuları kadroya katmak istiyor. Bu doğrultuda kafa yoruyor. Ancak her insan gibi bu çabasının görülmesini ve desteklenmesini bekliyor...

Başkan Ertuğrul Doğan'ın bu doğrultuda kırgınlık ifade eden açıklamalarını gözden kaçırmamak gerekir.

Trabzonspor adına doğru transfer politikasını hayata geçirmek istediklerini dile getiren Doğan, taraftardan ve camiadan daha güçlü bir destek beklediklerini vurguluyor.

Doğan; "Bende biliyorum 20 milyon Euro'lara 5 tane oyuncu almayı. Bunu yaparsam sevilirim ama zararını Trabzonspor görecek. Bu paraları ödeyemezsek İstanbul takımları gibi 25 - 30 milyar borcumuz olacak. Böyle yaparsam belki daha çok sevileceğim. Ama ben böyle sevgiyi istemiyorum. Doğruları yapmak zorundayız. Trabzonspor için sevilmemeyi göze almak zorundayız. Bazen camiadan ve taraftarımızdan 'sevgi ve destek beklemiyorum' desem yalan olur. Buna ihtiyacımız var. Onca emek verdikten sonra bunu görememek insanı üzüyor" diye konuşuyor.

Görevi geldiği tarihten bu yana sürekli eleştirildiğini ve kucaklayıcı bir destek görmediklerini belirten Ertuğrul Doğan; "Bizimde sevgiye ve desteğe ihtiyacım var. Sürekli eleştirilerek bu sezon ki performansı gösterdik. Tüm camianın sevgisini ve desteğini arkamızda hissetseydik ne olurdu? Trabzonspor ne zaman tek vücut olmayı başarır, o zaman gerçek gücüne kavuşur. Son sözüm Özkan Sümer'den. Parça parça bir Trabzonspor'un rakipleriyle mücadele etmesi şansı yoktur. Trabzonspor parçalarının tamamına muhtaçtır" diye konuştu.