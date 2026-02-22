Hasan Al değerlendirdi: 'Trabzonspor galibiyeti hak eden taraftı'

Nwaiwu, Saviç ve Batagov üçlü savunma oynar mı? Elbette oynar. Ancak bu akşamdan sabaha olmaz. Bir hazırlığınız olacak. Sezon başından beri böyle bir taktik uygulama görmedik. Saha dizilişi futbol oynamaz.

Maç öyle bir başladı ki... Bir o kalede bir diğer kalede. İki takımda orta alanı çabuk geçti. Özellikle Trabzonspor kanatlarda çok açık verdi. Antep bu ataklarda organize olamadı, sadece bir pozisyon üretti. Yoksa geçen hafta Fenerbahçe'nin yaptığını Antep yapabilirdi...

Fatih Tekke golü yedikten sonra hatasından çabuk döndü. Batagov'u sol beke, önüne Mustafa'yı, Pina'yı sağ beke, Muçi'yi sağ öne, tandeme de Saviç ve Nwaiwu'yu çekti. Trabzonspor, bir anda vites büyüttü. Önce beraberliği yakaladı. Ardından Ouali ile çok önemli bir şansı değerlendiremedi. Onuachu ile de öne geçti.

Trabzonspor'un golü yedikten sonra öne geçecek reaksiyon göstermesi, takım oyunu adına önemli bir başarı.

Üçlü savunmadan dörtlü savunmaya geçiş, daha güvenli bir oyun anlayışı ortaya koydu. Trabzonspor savunmada rakibine daha az pozisyon verirken, hücumda daha çok pozisyon üretti.

Onana, Fatih Tekke tarafından uyarılmış olacak ki pozisyonlarda daha dikkatli ve oyunu başlatmada daha çabuktu. Riskli hareketlerden de kaçındı. 64. ve 77. dakikalarda mükemmel iki vuruşu aynı güzellikte mükemmel kurtararak takımına hayat, kendisini eleştirenlere de cevap verdi.

Geçen hafta Halil Umut Meler, bu hafta Çağdaş Altay Oulai'ye hatalı sarı kart gösterdi, bu oyuncunun hızını kesti. Oysa hakemler Oulai gibi oyuncuları gözüktü gibi korumalı. Fatih Tekke, son bölümde kırmızı kart görme korkusundan dışarı aldı.

Trabzonspor ikinci yarıda tempoyu düşürdü. Ayağa paslarla oyunu tutmaya çalıştı.

Gaziantep'in yarı alanında pas yapmasına izin verdi. Hızlı hücumla da gol aradı. Muçi ile net iki gol pozisyonu yakaladı. Ancak daha önce çok daha zor pozisyonları atan Muçi, Antep karşısında çok daha kolaylarını atamadı.

Bu arada Antep savunmada inanılmaz pozisyon hataları yaptı. Her takım Trabzonspor kadar cömert olmaz.

Maç boyunca üç sağ bek izledik; sırasıyla Pina, Lovik ve Ozan... En iyisi Ozandı.

Sanırım Fatih Tekke'nin bir maçta en oyuncularının mevkisini en çok değiştirdiği maç, Antep maçı oldu. Oyuncuların yerini değiştirmekten, oyuncu değiştirmekten yoruldu.

Nasrettin Hoca misali eşeğini önce kaybetti, sonra da bulunca sevindi!

Trabzonspor galibiyeti hak eden taraftı.