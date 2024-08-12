Hasan Al, Sivasspor - Trabzonspor maçını yorumladı: 'Zaman ve tempolu oyun önemli'

Yayınlanma: 12.08.2024 - 10:02

Güncelleme: 12.08.2024 - 10:02

Futbol yorumcusu Hasan Al, Sivasspor - Trabzonspor maçını Cumhuriyet için yorumladı.

"Zaman ve tempolu oyun önemli" diyen Hasan Al’ın yorumu şöyle:

"Trabzonspor'un maçın başından sonuna kadar oyuna hakim olması ve buna karşın rakibine çok pozisyon vermesi kafaları karıştırıyor.

Düşük tempoyla oynaması önyargılı olanların eleştirisini arttırıyor.

İlginçtir, gol pozisyonlarının çoğunu Trabzonspor ikram etti.

Sivas'ın ilk gol pozisyonu Okay'ın kaptırdığı topla başladı.

Uğurcan'ın hatalı pasıyla devam etti...

Nwakaeme'nin kaptırdığı topla final yaptı.

Bireysel hatalar düzelir.

Zor olan takım savunmasında yapılan hataları düzeltmektir.

Örneğin Rapid Wien maçında iki rakip oyuncunun ceza alanında boş kalması ciddi bir hatadır.

Ancak Okay'ın ya da Nwakaeme'nin kaptırdığı top ciddi hata değildir. Ders alınması gereken düzelir hatalardır. Kaldı ki sezon başlarında bu tür bireysel hatalar çok yapılır.

Sivas maçında takım savunmasından memnunum. Özellikle Uğurcan'ın kurtarışları ve Denswill'in son müdahalelerinden.

Ancak bireysel hatalardan memnun değilim.

Bu arada Barisiç formayı kaptı. Eren'in işi zor. Topu koruması ve oyuna sokması mükemmel. Oyun zekası da iyi.

Pedro'da umut vaat eden bir oyuncu. Özellikle topla çok iyi. Anlaşılan o ki Avcı bütün planlarını geriden topu oyuna iyi sokmak üzerine yapıyor.

Trabzonspor'un ikinci ve en önemli sorunu coşkulu ve tempolu oynayamaması. Taraftarın memnuniyetsizliğinin kaynağı bu.

Trabzonspor maça iyi başladı. Ayağa paslarla topa sahip olmasını bildi. Ancak birinci ve ikinci bölgede ki pas organizasyonu, üçüncü bölgede gol pozisyonu doğurmadı. Draguş, Trezegeut ve Visca Sivas savunması arasında kayboldu.

Avcı'nın bu maçta serbest formasyonda oynattığı Cihan bence yerini buldu. Hareketli ama şimdilik bereketli değil. Kumaşı çok iyi. Deneyim kazandıkça üretecek. Ürettikçe büyüyecek. Trabzonspor uzun süre sonra 61 numarasına kavuşacak."