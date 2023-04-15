Hasan Al: 'Trabzonspor ayağa kalkmasını bilir'

Yayınlanma: 15.04.2023 - 17:10

Güncelleme: 15.04.2023 - 17:11

Gazeteci yazar Hasan Al Trabzonspor-Beşiktaş maçı öncesi estirilen “Kaybedersek yeni Başkan Ertuğrul Doğan’ın kredisi biter” eleştirlerine açıklık getirdi ve “Artık geleceğe plan yapılması gerek” yorumunda bulundu.

Hasan Al’ın görüşleri şöyle:

“Trabzonspor'u yarın zor bir maç bekliyor. Favori Beşiktaş ancak futbolun sürprize açık olduğunu da unutmamak gerekir... Benim anlatmak istediğim maç tahmini değil.

Trabzonspor zor bir süreçten geçiyor. Bu takım geçen yıl şampiyon oldu. Transferde yaptığı büyük hatalarla da bu sezon bütün kulvarlarda havluyu attı. Başkan Ertuğrul Doğan, her iki durumu yaşadı. Ahmet Ağaoğlu gibi bırakıp kaçmadı, büyük bir cesaret örneği göstererek başkan oldu. Kulübüne sahip çıktı. Yaşadığı süreçten gerekli dersleri çıkardığını düşünüyorum.

Takımın bir hocası yok. Çok iyi bir kadro mühendisliğine ihtiyaç var. Ancak her kafadan bir ses çıkıyor. Eleştiren, öneren , yerden yere vuran, ne ararsanız var. Yönetimin üzerinde büyük bir kamuoyu baskısı oluşmuş durumda. Bu doğru değil! Olağanüstü bir baskıyla yönetimi hataya zorlamanın Trabzonspor'a bir yararı yok Kulüplerde insanlar gibidir. İyi günü olur, kötü günü olur. Büyük kulüpleri diğer kulüplerden ayıran başarısızlıkta Kulübüne sahip çıkmaktır. Başarıyı paylaşmak, başarısızlıkta kulübünü yalnız bırakmak küçültür. Yeni bir başkan, yeni bir bir yönetim göreve gelmiştir. Burada taraftara düşen, baskı uygulayarak hata yapmasına neden olmak değildir.

Sabırla takımına destek olmak, yeniden yapılanma için yönetime alan ve zaman yaratmaktır. Bırakın işlerini yapsınlar. Trabzonspor'u krizden çıkarmak için gerekli adımları atsınlar. Zamanında yapılan uyarıların yapıcı etkisi vardır. Zamansız eleştiriler yıkıcı etki gösterir. Toparlanmayı geciktirir. O halde "bu kulüp, bu takım bizim" diyorsanız destekleyeceksiniz. Beşiktaş maçı, hatta ondan sonraki Sivas maçı olumsuz sonuçlansa bile desteklemeye devam. Büyük kulüp ayağa kalkmasını bilen kulüptür. Bu güç, bu kudret Trabzonspor da var.”