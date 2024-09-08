Hasan Al: 'Yarışta Trabzonspor da var'

Yayınlanma: 08.09.2024 - 11:16

Güncelleme: 08.09.2024 - 11:16

Futbol yorumcusu ve teknik direktör Hasan Al, teknik kadro değişikliği yaşayan Trabzonspor ile ilgili olarak, “Yarışta Trabzonspor da var” ifadesini kullandı.

Hasan Al’ın yorumu şöyle:

Trabzonspor Sürpriz yapabilir!

Trabzonspor Avrupa ve ligde iyi sonuçlar alamadı. Ancak gerçekte iyi bir kadroya sahip.

Santraforda yaşanan eksiklik Banza ile kapatıldı. En az Onuachu kadar yararlı olacaktır.

Kalede Uğurcan eski formunu buldu.

Sağ bek Pedro topla çok iyi. Bire birde etkili. İkili mücadelelerde dirençli. Ancak tecrübesi eksik. Pozisyon hatası yapabiliyor. Bir maçta çok iyi, bir başka hatalı oynayabiliyor. Olgunlaştıkça verimi artacaktır.

Savunmanın merkezinde Saviç ve Denswill ikilisi Trabzonspor'un en iyi yeri. Denswill son müdahale uzmanı ve çok soğukkkanlı. Saviç ise savasçı...

Solda Barisiç'in oyun zekası çok yüksek. Topla çok iyi. Geriden iyi oyun kuruyor. Orsiç'in verimini arttırıyor. "Eren mi Barisiç mi?" sorusuna vereceğim cevap şudur; Eren'in sadece savunması daha iyi...

Orsiç bu yılın en büyük kazancı. Süratli, çabuk, topla iyi, oyun zekası olan etkili bir oyuncu. Sol önde başarılı olacaktır.

Enes, henüz Trabzonspor'da oynayacak seviyede değil.

Draguş kendini ispatlama çabasından vazgeçmeli. Sağ ön mü, yoksa santrafor da mı daha verimli olur? Bunun tespitini Şenol Güneş yapacak.

Visca sağ önde tartışmasız Türkiye'nin en iyilerinden biri.

Savunmanın önünde Okay, kusursuz. Yanında Mendy mi oynar yoksa Lundstram mı?

Ya da Güneş'in Bursaspor'da mükemmel futbol oynatıp Fenerbahçe'ye transfer olmasını sağladığı Ozan Tufan mı oynar? Bunun cevabını zaman verecek.

Hücuma dönük orta saha olarak transfer edilen Muhammed Cham'ın performansını bizde merakla bekliyoruz.

Cihan'ın doğuştan gelen özellikleri mükemmel; süratli, çabuk, kıvrak ve inatçı. Bu özellikleri topla verimli olmaya başladığında Trabzonspor özlediği 61 numaraya kavuşacak.

Nwakaeme için fazla şey söylemeye gerek yok. Büyük güç. Hazırsa tahtaya önce o yazılır.

Şenol Güneş'in oyuncu seçimi ve yerleşiminde yapacağı tercihlerin yanında, moral kondisyon ve taktik varyasyonlar da takım performansı açısından çok önemli.

Taraftarı en çok kahreden şeylerden biri Trabzonspor'un coşkulu futbolu unutması. Yan pas, geri pas taraftarı bıktırdı. "Trabzonspor atak oynasın, gol arasın, isterse yenilsin" diyorlar.

Trabzonspor'un bir başka zaafı eş zamanlı pres yapamaması. Bu nedenle rakibe baskı uygulayamıyor. Kolay çözülüyor. Kalesinde kolay pozisyon veriyor.

Trabzonspor Beşiktaş maçında ne yapar?

Öncellikle sezon başında alınan sonuçların önemi yok. Her maçın hikayesi farklıdır.

Büyük sonuçları yaratan küçük dokunuşlardır.

Şenol Güneş'li Trabzonspor kesinlikle maça ortak olacaktır.