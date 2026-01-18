Hasan Al yazdı: 'Altın değerinde'

Kocaelispor maça yüzde yüz kazanma arzusu ile başladı. Daha çok isteyen taraftı.

Trabzonspor'un ise havaya, zemine, atmosfere alışması 30 dakika sürdü. Çok basit top kayıpları yaşadı. Tabi bunda ev sahibi takımın rakibinin oyununu bozması etkili oldu.

Kocaelispor, baskılı gözüktü. Ancak pozisyon zenginliği üretemedi. Petkoviç'in attığı golde Batagov'un hatası büyüktü. Tayfur Bingöl'e o zor pozisyonda orta yaptırırsan golü yersin. Sadece ayak koyması pozisyonu başlamadan bitirecekti. Futbolda küçük ayrıntılar sonucu belirliyor.

Nwaiwu ve Batagov'u Petkoviç dağıttı desek abartmış olmayız. Bir santrafor ancak bu kadar etkili olur.

Yeni transfer Nwaiwu hakkında konuşmak için çok erken.

Trabzonspor 30. dakikadan sonra oyunun hakimiyetini eline aldı. Biri Muçi ile üçü Zubkov'la olmak üzere 4 pozisyonu cömertçe harcadı.

Olaigbe bir kıpırdadı. Augusto'ya mükemmel bir gol attırdı. Sonra yine kayıp. Bu oyuncuda yetenek var. Eksik olan kazanma arzusu ve sorumluluk duygusu...

Sol bekte Mustafa'nın yaptığı hataları Arif yapsaydı herhalde idam edilirdi.

Folcarelli ve Ouali daha iyi olacak.

İkinci devre Trabzonspor zaman zaman oyunu dengelese de yoğun Kocaelispor baskısı altında geçti. Üç net gol pozisyonu yakaladı, atamadı. Yakaladığı tek net gol pozisyonunu atan Trabzonspor maçı kazanan taraf oldu. Bu golde Muçi'nin becerisini yabana atamayız.

Zubkov, kaçırdığı pozisyonlarla maçın kaderini etkiledi. Ancak imdadına Muçi yetişti.

İkinci yarı Nwaiwu-Batagov ikilisinin toparlanması da takımın ayakta kalmasını sağladı.

Bordo Mavili takım açısından bu maçta alınan 3 puan altın değerinde. Kaybetseydi kazan kaynayacaktı. Kazandı bütün sorunları sildi attı. Zirveye tutundu.

Sol bek Lovik ve Onuachu'nun katılımıyla Trabzonspor gücüne güç katacaktır.