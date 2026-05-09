Hasan Al yazdı: 'Bouchouari'

Trabzonspor'da bir Ouali dramı yaşanıyor.

Galatasaray'ın 40 milyon Euro teklif ettiği, Trabzonspor'un bu teklifi reddettiği iddia edilmişti.

Ouali o tarihten bu yana kayıp.

Sezonun ilk yarısında parmak ısırtacak bir performans sergileyen siyahi oyuncu, sezonun ikinci yarısında eski formundan uzak.

Beşiktaş karşısında öyle hatalar yaptı ki tahammül edilir gibi değil.

Fatih Tekke yine de iyi dayandı

Ben olsam devre bitmeden Ouali - Folcarelli değişikliğine giderdim. Beşiktaş'ın gol atması için çok kritik yerlerde top kaybetti. İkinci yarı biraz toparlandı. Bu da Trabzonspor'un futboluna olumlu yansıdı.

Ouali ne kadar formsuzsa, Bouchouari o kadar forma. Kendini bulması bir sezon sürdü. Ne var ki Trabzonspor harika bir futbolcu kazandı. Önümüzdeki sezonun en gözde oyuncularından biri olacak. Oyunu iki yönlü oynayabilen çok iyi bir orta saha.

Salih Malkaçoğlu için söylenecek tek söz var; bu zamana kadar oynatılmaması skandal.

Ahmet Doğan çok iyi bir kaleci. Yaptığı hatanın hiç bir önemi yok. Her kalecinin başına gelir. Arkadaşlarının hatasını telafi etmesi moralini düzelecektir.

Zubkov, oynadığı futbolla "kalmak istiyorum" mesajı verir gibiydi.

Nwaiwu'nun alınmasına kim öncülük ettiyse alkışı hak ediyor. Gerçekten birinci sınıf stoper. Savunmanın bütün eksiklerini tamamlıyor

İki takım için de stresten uzak hazırlık maçı havasında geçen bir karşılaşma oldu.

Top her iki kale arasında gidip geldi.

Beşiktaş ceza alanı çevresine başarıyla geldi. Ancak hücumda organize olamadı. İsabetsiz şutlar, forvetle buluşturulamayan kenar ortalar, araya atılan derin paslarda yaşanan top kayıpları Beşiktaş'ın hücumda ki yetersizliği idi.

Trabzonspor rakibine oranla daha bilinçli ve organizeydi. Ayağa paslarla Beşiktaş'ın hızını kesti. İkili üçlü baskı yaparak kazandığı toplarla hızlı hücumda gol aradı. Zubkov ve Muçi ile aradığı golleri de buldu.

Son bölümde Beşiktaş'ın şuursuzca atakları vardı. Sağlı sollu ataklarla yüklendiler. Ancak Siyah Beyazlılar öyle bir görüntü sergiledi ki maç sabaha kadar oynansa gol atamazlardı.

Kupa maçı öncesi Trabzonspor için iyi bir moral oldu.