Hasan Al yazdı: 'Fatih Tekke maça damgasını vurdu'

Samsunspor maça hızlı başladı. Ancak bu hız 10 dakika sürdü. Trabzonspor önce maçı dengeledi. Ardından oyun üstünlüğünü ele aldı. Bunu da ilk devrenin sonuna kadar devam ettirdi.

Bordo Mavililerin oyun anlayışına bayıldım. Birinci ve ikinci bölgede ayağa paslarla hücuma hazırlık. Boşa kaçan oyuncuyu topla buluşturma. Ve pozisyon üretme. Atılan gol dışında 3 net pozisyon daha yakalandı. Ancak farkı arttıramadı. Bu pozisyonlarda kaleci Volkan'ın kurtarışlarını da yabana atmamak lazım. Bir futbol takımı deplasmanda ne yapması gerekiyorsa Trabzonspor onu yaptı. Hücum hazırlığını iyi yaptı. Topu kaybettiğinde de iyi kapandı. Samsun gibi zor bir deplasmanda tek gol pozisyonu verdi.

İlk yarıda Muçi yaptığı asistlerle yıldızlaştı. Hatta savunmaya bile yardım etti. Bu oyuncuyu sezon başından beri ilk kez bu kadar iyi gördüm.

Mustafa'da günün iyileri arasındaydı. Sol önde özgürlüğüne kavuşunca hücumda bayağı etkili oldu.

Samsunspor'u evinde hiç bu kadar çaresiz görmedim. Trabzonspor'un oyun üstünlüğünü kabul etti.

İlk yarının en büyük yanlışı, Onuachu'nun ayağına oynanan ve kaybedilen gereksiz toplardı.

Genelde Samsunspor'un hücum başlangıçlarını bu kayıplar oluşturdu.

Trabzonspor ikinci yarıya da iyi başladı. Onuachu ile ikinci golü de buldu. Ancak VAR pozisyonu Trabzonspor ceza alanı önündeki faule geri çekti. İptal etti. Samsunspor frikik atışı kullandı. Attığı gol ofsayt olmasa maç 1-1 olacak. Yani Trabzonspor gol attığı için cezalandırıldı. Samsunspor serbest vuruş kullandı. Atmasa bir şey yok. Böyle saçma nir uygulama olamaz...

Bu pozisyondan sonra Samsunspor tempoyu arttırdı. Ancak hızı yine 10 dakika sürdü.

Fatih Tekke'nin Augusto yerine Umut Nayır'ı oyuna alması Bordo Mavilileri rahatlattı. Trabzonspor oyunu dengeledi. Art arda bulduğu gollerle net bir galibiyet aldı.

Bu arada Fatih Tekke de oyuna müdahaleleriyle maça damgasını vurdu.

Ouali'yi izlemek büyük zevk. Mübarek orkestra şefi.

Nwaiwu mükemmel transfer. İddia ediyorum, Batagov ile Türkiye'nin en iyi tandemi.