Hasan Al yazdı: Sertlik değil dayak!

Taraftarın "vur, kır, parçala, bu maçı kazan" tezahüratını biliyoruz.

Ancak bunun taktik olarak uygulandığı maçlardan birine tanık olduk.

Samsunsporlu oyunculara kesinlikle "çok sert oynayın Trabzonspor'u yıldırın" denmiş.

Sertliğin ötesine geçtiler. Adeta Trabzonspor'a dayak attılar.

Bir ara Pina, Atilla Karaoğlan'a parmaklarını tek tek sayarak tepkisini dile getirdi, kendisine yapılan faülün 5 olduğunu söyledi. Bu oyuncuya adeta dayak attılar.

Tabi işin kurnazlığını da öğretmişler; "Hakemin her faül düdüğüne itiraz edin ki kendini baskı altında hissetsin. Karar verirken şüpheye düşsün..."

Zubkova'a dirsek atan Coulibaly ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesi gerekirdi.

Van Drongelen, futbol oynamadı adeta güreş yaptı.

İstatistik tutmadım ama kaleci Okan dışında faül yapmayan yoktu. Herhalde bu sezonun en faüllü maçını oynadı Kırmızı Beyazlılar.

Temaslı oyuna evet, kasıtlı hareketlere hayır.

Şiddetten kaleci Onana bile nasibini aldı.

Trabzonspor, yine de Samsunspor'un aşırı sertliğine iyi cevap verdi.

Yoksa başka bir takım olsa kolay dağılırdı. Savunmanın merkezinde Saviç ve Nwaiwu emniyet sigortası. Birbirlerini mükemmel tamamlıyorlar.

Oyunda dengeyi kurması 25. dakikayı buldu.

Elbette bu şartlarda daha çok gol pozisyonuna giren Samsunspor olacaktı.

Atilla Karaoğlan'dan aldıkları tavizle yüklendiler.

Onana'nın gününde olması Trabzonspor'un şansıydı. Penaltılarda da iyiydi.

Bordo Mavililer hücumda hiç organize olamadı.

İlk yarının en ciddi atağı Zubkov'un Augusto'ya pas verirken ölçüyü ayarlayamadığı pozisyondu.

Trabzonspor ikinci yarıda ayağa paslarla Samsunspor'un hızını kesti.

Rakibinin 10 kişi kalmasıyla da hamle üstünlüğünü eline aldı.

Cherif Ndiaye'nin ikinci sarı karttan dışarı atılması tartışmasız doğru karar.

Yalçın'ın Bouchouari'ye attığı tekmeyi hakemin kartsız geçmesi akıl alır gibi değil.

Zeki Yavru'nun kart gördüğü pozisyonda Nwakaeme'yi yaka paça indiriyor, itiraz ediyor.

Fatih Tekke'nin ortayı dışarı atan Pina'ya el kol hareketiyle tepki göstermesi yanlış. Bir teknik adamın yapacağı en büyük hatalardan biri bu tür davranışlardır.

İkinci yarının en kritik anı Okan'ın ellerinin ucuyla doksan çıkardığı toptu.

Elbette 5 oyuncu değişikliği önemli bir avantaj. Ancak uzatmalarda 10 kişi kalmak büyük dezavantaj.

Samsunspor uzatma bölümünde tamamen kapanındı. Çok iyi mücadele etti.İlerde tek bıraktığı Mouandilmadji ile gol aradı.

Trabzonspor tüm hatlarıyla rakibinin üzerine gitti.

Ancak pozisyon üretmekte oldukça zorlandı. Özellikle final paslarında ve son vuruşlarda çok hata yaptılar.

Nwakaeme, oyuna girdikten sonra sol kulvarın verimi arttı. Deneyimli oyuncu arkadaşlarına çok iyi pozisyonlar hazırladı. Sakatlıktan dönen Muçi oyuna konsantre olamadı.