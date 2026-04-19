Hasan Al yazdı: 'Şeytan ayrıntıda gizli!'

Trabzonspor, kendi sahasında ağırladığı Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Hasan Al, karşılaşmayı değerlendirdi.

Hasan Al'ın değerlendirmesi şu şekilde:

"İlk yarıda iki takımda oyunun kontrolünü eline alamadı. İki takımda ikişer gol fırsatı yakaladı. Üçünde forvetler beceriksizdi. Özellikle Onuachu'nun kaçırdığı gol çok kolaydı. Onana'da direk dibinden net bir pozisyonu kurtardı.

Trabzonspor evinde oynuyor. Başakşehir çok rahat pas yaparak geldi. Bordo Mavililer atak sonuçlandıktan sonra topu ancak kazanabildi. Ön alan baskısı yapmayabilirsiniz. Ancak ikinci bölge bu kadar kolay geçilmez.

Başakşehir özellikle kendine göre sol tarafı Kazımcan ve Brnic'le çok kullandı. Bu kulvardan tehlikeli ataklar geliştirdi. Nitekim golü de bu bölgeden buldu.

Fatih Tekke, özellikle son bölümde Ozan Tufan'ı bu kulvara kaydırabilirdi.

Bertuğ, 2 dakikada 3 faul yaptı. Alper Akarsu İkinci faulde "kart gösteririm" diye uyardı. Bertuğ üçüncü faulü yaptı, ancak kart vermedi.

Maçın en komik pozisyonu; Kemen, Pina ve Nwaiwu mücadelesinde, Nwaiwu'yu Pina arkadan itikledi. Hakem Trabzonspor lehine faul verdi. Çok güldüm.

Augusto'nun varlığını 29. dakikada hissettim. Adam inanın sihirbaz. Sahada görünmez oluyor. Golde ortaya çıkıyor.

Onuachu, Duarte ve Opoku markajında kayboldu.

Saviç, nasıl büyük takım futbolcusu olduğunu bu maç da gösterdi. Öylesine can alıcı son müdahaleler yaptı ki... Trabzonspor'a hayat verdi.

Başakşehir maçının iyileri arasında Mustafa Eskihellaç'da vardı. Oyunu iki yönlü mükemmel oynadı. Tam bu satırları yazarken, orta sahayı tren gibi geçerek Augusto'ya golü attırması benim için iyi bir anı oldu.

Top taça çıktı. Pina hızlı hücum için kullanacak. Yan hakem Başakşehir'e verdi. Alper Akarsu "ben gördüm" dedi, Trabzonspor'a verdi. Ancak atak kesilmiş oldu.

İkinci yarıya Başakşehir iyi başladı. Saman alevi gibi yanıp sönen bir üstünlüğü oldu.

Bu dakikadan sonra Trabzonspor oyuna ağırlığını koydu. Bütün oyuncular mücadeleye katılınca hamle üstünlüğünü Bordo Mavililere geçti. Bu üstünlük de golü getirdi.

Golden sonra Trabzonspor kapandı. Başakşehir beraberliği yakalamak için olağanüstü çaba sarf etti.

Bu mücadeleye Bordo Mavililer de aynı şekilde karşılık verince Premier lig havasında bir maça tanık olduk.

Başakşehir aradığı beraberlik golünü 90+3'de buldu.

Bu gol Başakşehir'den daha çok Fenerbahçe'yi sevindirdi.

Tabi Trabzonspor adına da tam bir şok durum

Hakem Alper Akarsu bütün takdir haklarını Başakşehir'den yana kullandı. Göksel Gümüşdağ amcasını üzmek istemedi sanırım!

Şeytan da başarı da ayrıntıda gizlidir."