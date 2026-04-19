Manchester City, Arsenal'i devirdi: Premier Lig'de zirve yarışı alev aldı

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında "Şampiyonluk maçı" olarak nitelendirilen maçta Manchester City, sahasında Arsenal'i ağırladı. Manchester City, Etihad'da oynanan maçı 2-1'lik skorla kazandı.

Ev sahibi Manchester City, 16. dakikada yıldız isimlerinden Rayan Cherki ile 1-0 öne geçti. Arsenal, bu gole hemen cevap verdi. Konuk ekip Arsenal, kaleci Donnarumma'nın büyük hatasında 18. dakikada Kai Havertz ile 1-1'i buldu.

Manchester City ile Arsenal arasındaki maçın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

Manchester City, 65. dakikada golcüsü Erling Haaland ile bir gol daha bularak maçı 2-1 kazandı.

Bu sonucun ardından maç eksiği de bulunan Manchester City, 67 puana yükseldi. Manchester City, Crystal Palace'a karşı olan erteleme maçını da kazanması durumunda Arsenal ile puanları eşitleyecek. Premier Lig'de üst üste ikinci mağlubiyetini yaşayan Arsenal, 70 puanda kaldı.

Manchester City, Premier Lig'deki bir sonraki maçında Burnley ile deplasmanda karşılaşacak. Arsenal, sahasında Newcatle United'ı ağırlayacak.