Hasan Al yazdı: 'Tek kanatla uçmaya çalışan Trabzonspor'

16.12.2025 17:24:00
Trabzonspor, kendi sahasında ağırladığı Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldı. Hasan Al, bordo-mavili takımın performansını Cumhuriyet.com.tr'ye değerlendirdi.

Trabzonspor, kendi sahasında Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldı. Hasan Al, bordo-mavili takımın performansını kaleme aldı.

Hasan Al'ın değerlendirmesi şu şekilde:

"Beşiktaş tamamen kapandı. Trabzonspor, kapalı savunmayı açmakta zorlandı. Oyun olarak rakibini ezdi, ancak pozisyon üretirken ecel terleri döktü.

Mustafa'da sol ayak yok. Çizgiye inip tek bir orta yapamıyor. İçeri giriyor. Oysa kapalı savunmayı açmak için kanatları etkili kullanmanız gerekir. Rakip savunmayı kenarlara doğru çekeceksiniz ki aralarındaki yardımlaşma mesafesi kopsun.

İki savunma oyuncusu arasındaki mesafe 3 metreyi geçince artık yardımlaşamazlar.

Mustafa sürekli içeri giriyor. Ki içerisi zaten çok kalabalık. Rakip savunma oyuncuları yerinden oynamıyor. Yerden ve yüksekten gelen topları çok rahat uzaklaştırıyorlar.

Trabzonspor evinde sürpriz yaşamak istemiyorsa kanatları etkili kullanmayı öğrenmek zorundadır. Yoksa kapalı savunmaları açamaz. Sağ tarafta Pina-Zubkov ikilisi bunu kısmen başarıyor.

Ancak sol taraf tamamen felç. Olaigbe etkisiz eleman. Fatih Tekke'nin verdiği hiç bir şansı kullanamadı. Yine de ilk 11'de forma bulabiliyor. Bu takım onu daha ne kadar taşıyacak?

Arkadan gelen Mustafa çizgiye inemiyor. İçeri girip çalım atıyor, ya da şut çekiyor. Sol kulvar yok hükmünde. Varsa yoksa sağ kulvar.

Orta yapan Zubkov, şut atan Zubkov, gol arayan Zubkov... Trabzonspor, tek kanatla uçmaya çalışıyor. Bir oyuncuya bu kadar yüklenilmez.

Üç kez sağ kanattan hücum yapıyorsanız, bir kez de sol kanattan yapacaksınız. Zubkov az nefes alsın, verimli olsun.

Çakma sol bekle bu iş yürümez. Devre arasında ilk transfer sol bek olmalıdır. Yoksa doğum sancısı çekmeye devam edilir. Mustafa, sol bek hariç her mevkide oynar. Bu oyuncuyu sol beke hapsetmek; hem oyuncuya, hem de takıma günah...

Devre arasında yapılacak bir önlibero, bir sol bek takviyesi Trabzonspor'u birbirini tamamlayan dengeli bir takım konumuna yükseltecektir.

Trabzonspor, bugüne kadar ölümüne mücadele ederek mükemmel puan topladı.

Bu mücadelenin anlam kazanması birbirini tamamlayan dengeli bir takım olmasına bağlıdır. Mevcut kadroyla ancak bu kadar yapabilirsiniz.

Bundan sonrası Fatih Tekke'nin değil, ara transferde yönetimin işi..."

