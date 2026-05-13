Hasan Al yazdı: 'Trabzonspor ateşle oynadı'

İki takım arasında büyük güç farkı var. Gençlerbirliği ilk yarının son bölümünde ancak Trabzonspor kalesine gidebildi. Genellikle korunma düşüncesiyle hareket etti. Gol yememek için direnç gösterdi. "Pozisyon yakalarsam da atarım" dedi. Ama bu anlayışla pozisyon yakalamak oyun şansından başka bir şey olamazdı. Nitekim bu şansı da bulamadılar. İlk devre Onana'ya hiç top gelmedi. Az sayıdaki Gençlerbirliği atakları, Salih ve Nwaiwu'nun ayaklarında eridi.

Trabzonspor topa sahip olan taraftı. Hamle üstünlüğünü hep elinde tuttu. Topu kaybettiğinde baskıya başladı. Kazandığında ise ayağa çabuk paslarla atağı düşündü.

Sağdan Pina - Zubkov, soldan Lovik - Nwakaeme ikilisi ile kenar ortalar yaptı. Merkezden Muçi, Bouchouari ile hücumu destekledi.

Ceza alanı dışına kadar topu başarıyla getirdiler.

Ancak aynı başarıyı ceza alanı içinde gösteremediler. Forvetle üretici ilişki kuramadılar. Ortaların ölçüsünü ve şiddetini ayarlayamadılar. Rastgele yapılan isabetsiz ortalar hücumda pozisyon zenginliği yaratılamamasının en büyük nedeniydi.

Fatih Tekke'nin devre arasında ki uyarıları Trabzonspor'u ikinci yarı temposunu yükseltti.

Ancak final paslarında yapılan basit hatalar golü getirmedi.

Başarı ayrıntıda gizlidir.

Muçi, kaleye vurmak yerine topu Onuachu'ya çıkarsa, Trabzonspor öne geçecek.

Ouali baskı altında ki Bouchouari'ye pas verdi, top kaybedildi, Gençlerbirliği öne geçti. Başkent ekibinin ilk atağında golü bulması, futbolun hata affetmeyen gerçek yüzüdür.

Gol, Gençlerbirliği'nin direncini daha da arttırdı.

Hiç bir rakibi hafife almayacaksın.

Trabzonspor, ne zaman zaman mağlup duruma düştü, rakibini ısırmaya başladı. Duran toptan beraberliği yakaladı. Yorulan ve tamamen kapanan Gençlerbirliği karşısında bir çok pozisyon üretti. Muçi ve Augusto'nun direkten dönen topları yanında boş kaleye topu atamamaları büyük şanssızlıktı.

Uzatma dakikalarında Gençlerbirliği'nin hiç gücü kalmadı. Muçi'nin öldürücü darbesi de, turu getiren gol oldu.

Bu maçtan çıkarılacak ders; işi baştan sıkı tutup şansa bırakmayacaksın.

"Nasıl olsa kazanırız" dedin mi sürprizin ilk adımlarını atıyorsun. Oyun şansı da rakibinize yardım etti mi sürpriz gerçekleşiyor.

Trabzonspor ateşle oynadı.

Ancak son bölümdeki büyük gayreti finale adını yazdırdı.