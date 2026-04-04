Hasan Al yazdı: 'Trabzonspor bu maçtan sadece 3 puan kazanmadı'

Trabzonspor bu sezonun en iyi futbolunu oynadı. Savunma ve hücum anlamında bir takım ne yapması gerekiyorsa onu yaptı. İlk yarı üç Augusto, iki Onuachu, bir Mustafa ile 6 net gol pozisyonu yakaladı. Ancak bunlardan sadece birini değerlendirebildi. Sezon başında lige fırtına gibi giren Pina, nihayet geri döndü. Oyunu iki yönlü mükemmel oynadı. Lang'ı sahadan sildi. Savunmada Nwaiwu tek kelimeyle kusursuzdu. Saviç genelde merkezde sabit oynadı. Nwaiwu sağda ve solda bütün topları topladı. Barış Alper gibi yıpratıcı forveti etkisiz hale getirdi.Tabi bu kadar rahat oynamasının neddni; arkasında Saviç'i hissetmesi yanında, İcardi'nin kıçını kıpırdatmaması idi. Galatasaray bu oyuncu ile sahada on kişi oynadı.

Orta alanda Folcareli ve Ozan Tufan ikilisi Torreira ve Lemina ikilisine büyük üstünlük kurdu.

Özellikle Ozan Tufan her hafta üzerine koyarak devam ediyor.

Folcarelli iki kişilik oynadı desek abartmış olmayız. Adamda inanılmaz bir ciğer var.

Ouali'nin yokluğunu aranmadı. Nwakaeme büyük usta. Çevre kontrolü mükemmel. Kendini hiç yormuyor. En zor pozisyonda bile ayağa pas oynuyor. Golünü de attırdı

Forvette Onuachu, Augusto ve Zubkov ilk defa hep oyunda oldu. Hem savunnada, hem de hücumda takıma büyük katkı yaptılar. Augusto ilk ke, beni tatmin etti. Onuachu için kitap yazılabilir. Rakip savunmanın bu oyuncu ile mücadele etmesi çok zor. Adam gerçekten baş belası! Stoperleri perişan ediyor. Topa çıktığında sağa sola, öne arkaya düşen toplara arkadaşları biraz daha dikkatli olsa, bir o kadar daha pozisyona girer.

Galatasaray için ilk yarıda söylencek söz, koca bir sıfır. Maça inanılmaz kötü başladılar. Ve kötü devam ettiler. Lemina ile cılız tek bir pozisyon yakaladılar. Bunun dışında sahada yoktular.

İkinci yarıda biraz daha dengeli bir maç vardı. Galatasaray golle başladı. Moral buldu. Ancak bu gol Trabzonspor'un motivasyonunu bozmadı. Oyuncular maçı kazanmak için inanılmaz kararlıydı. Zaten Augusto ile hemen cevap verdi. Zubkov ile maçı koparma şansı yakaladı. Ancak bu oyuncu zoru yaptı, üçüncü golü atamadı.

Okan Buruk'un ardı sıra; İlkay, Eren, Sallai, Asprille hamleleri geldi. Ne var ki bu hamilelerde Galatasaray'ın kötü oyununu değiştirmedi.

Son bölümde Trabzonspor refleks olarak geriye yaslandı. İkinci bölgeyi Galatasaray'a bıraktı.

Ancak Trabzonspor maçı kazanmak için kararlıydı. Bu akşam Bordo Mavililerin rakibi kim olursa olsun Akyazı'dan mağlup olmadan çıkamazdı.

Bu galibiyet ve bu oyunla Trabzonspor artık şampiyonluk yarışına ortaktır.

Fatih Tekke'nin takımını bu noktaya kadar taşıması muhteşem bir başarıdır.

Galatasaray galibiyetiyle bu sezon derbi kazanamama sendromuna da son vermiş oldu.

Ayrıca gereksiz tartışmaları da kesip attı.

Trabzonspor bu maçtan sadece 3 puan kazanmadı. Önümüzdeki haftalara tüm gücünü kullanma enerjisi elde etti.

Bence 3 puandan çok daha değerli.