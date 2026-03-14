Hasan Al yazdı: 'Trabzonspor iyi oynamadan kazanmaya devam ediyor'

Trabzonspor maça baskılı başladı ama pozisyon yok. İlk 15 dakikada altı köşe vuruşu, 4-5 kenar orta yaptı. Forvetle üretici ilişki kuramadı. Sadece Ozan'ın ortası Onuachu ile buluştu. O da etkisiz kaldı. Bunun dışında ki kenar ortalar "yaptım ortayı mevlam kayıra" şeklindeydi. Augusto'nun sağ ön, Mustafa'nın sol ön olduğu bir takımda orta üretmek, deveye hendek atlatmaktan zor. Augusto yine bir iki şut attı. Mustafa ne yaptığını bilmiyor. Bu takımda Zubkov'un ölüsü oynar. Bir yaratıcı oyuncu var, o da kulübede oturuyor.

Nwakaeme, son iki maçta oynadı, hiç bir varlık gösteremedi. Vallahi yine de bunlardan etkili olur. Hiç olmazsa bir şey yapabilme ihtimali var. Lovik'le Mustafa'yı toplasan bir sol kenar oyuncusu etmez. Takımı ayakta tutan savunmanın merkezinde Nwaiwu - Saviç, önlerinde Ouali - Folcarelli ikilisi. Hazırlık aşamasında o kadar çok top kaybediyorlar ki buna takım dayanmaz. Büyük takım kalecisine az top gelir, onları da kurtarır. Onana, zaman zaman hata yapsa da kritik kurtarışlarıyla maça damgasını vurdu.

İki takımda pozisyon üretmekte çok zorlandı

Trabzonspor ikinci yarının başında adeta sinekten yağ çıkardı. Muçi taşıdığı topu çizgiden son anda çıkardı, top Zubkov'a gitti, o da son anda çizgiden çıkardı. Onuachu'ya "al da at" dedi. Onuachu da boş çevirmedi attı. Rizespor 84. dakikada bundan çok daha kolayını yakaladı, atamadı.

Sonuçta atan kazanıyor.

Maç genelde orta alan mücadelesi şeklinde geçti. Bol pas hatasına tanık olduk...

Trabzonspor adına maçın en güzel tarafı, 1-0 öne geçtikten sonra bunu korumasını başarması. Fatih Tekke adına en kötü hamle, Ouali'den sonra sahanın en iyisi olan Ozan'ın yerine Umut Nayır'ı oyuna almasıydı. Bir anda bütün dengeler bozuldu. Rizespor üstünlüğü eline aldı.

Bordo Mavililer zor anlar yaşadı.

Trabzonspor iyi oynamadan kazanmaya devam ediyor. Bu daha ne kadar devam eder bilmiyorum. Hiç kimse sezon sonuna kadar yakışacağına ihtimal vermiyordu. Ancak gelinen noktada zirvenin ortağı. Ligin bitimine de 8 hafta var. En kötü lig ikinciliğini elde ederek Şampiyonlar Ligi kapısını aralamak neden olmasın.