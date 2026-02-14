Hasan Al yazdı: 'Trabzonspor kaybetmeyi hak etmedi'

Maça hızlı başlayan Fenerbahçe oldu. Lovik'in zamanında müdahalesi olmasa, golle başlayacaktı.

Ancak öne geçen Trabzonspor oldu. Nwaiwu'nun Muçi'ye mükemnel pası. Muçi'nin mükemmel dripling sonrası Ederson'un üzerinden aşırtarak attığı gol, birinci sınıftı.

Yine Onuachu'nun mükemnel kafa vuruşundan attığı ikinci golde birinci sınıftı.

Ne var ki yenilen üç golde savunmanın dengesinin bozulmasından kaynaklandı. Talisca'nın attığı ilk golde Lovik, Kerem'in attığı ikinci golde Pina yerinde yoktu.

Yani Trabzonspor hücumda becerisiyle gol bulurken, savunmada beceriksizliği ile 3 gol yedi.

Tabi şiddetini arttıran yağmurun oluşturduğu kaygan zemin, her iki takım oyuncularının bol bol hata yapmasına neden oldu.

Ağır zemine rağmen kıyasıya bir mücadeleye tanık olduk.

Hakem Halil Umut Meler, takdir haklarını genelde Fenerbahçe'den yana kullandı.

Özellikle Ouali'ye gösterdiği hatalı sarı kart, bu oyuncunun direncini kırdı.

İlk yarıda iki takımda oyunun kontrolünü eline alamadı. Top iki kale arasında gitti geldi. Gol pozisyonu açısından da eşitlik vardı.

Trabzonspor'un bir topu direkten döndü. Fenerbahçe'nin bir pozisyonunu Lovik çıkardı.

İkinci yarıya Fenerbahçe'nin golle başlaması, iki takımın oyun anlayışını değiştirdi.

Sarı Lacivertliler maçı rölantiye aldı. Tamamen zaman geçirmeye çalıştı.

Trabzonspor beraberlik golünü bulmak için yüklendi.

Fenerbahçe ise çok iyi kapandı. Rakibine fırsat vermedi.

Şu bir gerçek ki; Fenerbahçe de kulübe zengin, Trabzonspor da zayıf.

Todesco istediği gibi hamle yaptı. Fatih Tekke'nin hamle seçeneği çok azdı.

Trabzonspor kesinlikle kaybetmeyi hak etmedi. Ancak böylesine önemli bir maçta bu kadar kolay goller yerseniz yapacağınız çok şey kalmaz.