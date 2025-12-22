Hasan Al yazdı: 'Trabzonspor sezonun en kötü maçını oynadı'

Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği'ne 4-3 mağlup oldu. Hasan Al, karşılaşmayı kaleme aldı.

Hasan Al'ın değerlendirmesi şu şekilde:

"Trabzonspor sahaya çok ciddi kadro zaafıyla çıktı.

20 kişilik kadroda 2 yedek kaleciyle birlikte 6 genç oyuncu yer aldı. Arif, Augusto, Sikan ve Bouchouari gibi ilk devre takıma katkı yapamayan oyuncular ilk 11'de görev yaptı. Hamle oyuncusu olarak kulübede verimsiz Cihan ve Oaligbe oturdu.

Elde kalan 7 sağlam oyuncunun form durumu mükemmel olmalıydı ki eksikler kapatılsın.

Ya da yedek oyuncuların içinden patlama yapanlar çıkmalıydı.

İlk yarı bunların hiç biri olmadı. Onuachu'nun yokluğunda B planı olmayan Trabzonspor, çok kötü bir oyun ortaya koydu.

Savunmada inanılmaz pozisyon hataları yaptılar.

Hücumda çaresizliği yaşadı.

Gençlerbirliği, sağ kulvarda Zubkov ve Pina'yı; sol kulvarda Arif-Sikan'ı ikili sıkıştırmayla çok iyi kapattı.

Augusto ve Muçi çok top ezdi.

Orta alanda Ozan ve Bouchouari oyunu yönlendirmede etkisiz kaldı.

Gençlerbirliği ön alan baskısını Trabzonspor'dan daha iyi yaptı. Bordo Mavililer geriden oyun kurup çıkmakta oldukça zorlandı.

Trabzonspor adına maçın kırılma anı, art arda Sikan ve Muçi'nin vuruşlarının gol olmamasıydı. Maç 1-1 olacakken, top döndü fark ikiye çıktı.

İlk yarının uzatma dakikalarında gelen gol, umutsuzluğu yaşayan Bordo Mavilileri umutlandıran gol oldu. İkinci yarının başında maçın bir anda 2-2 gelmesi tam "Trabzonspor geri döndü" dedirtti. Ancak savunmada inanılmaz hatalar peş peşe gelince, hevesler kursakta kaldı. Yüksek toplarda savunma oyuncuları adeta dondu. Gençlerbirliği oyuncuları çok kolay kafa vuruşlarıyla farkı tekrar ikiye çıkardı. Hatta beşincisi ofsayt diye sayılmadı.

Bırakın süper ligi, alt liglerde bile bu kadar basit goller yenmez.

Maçın sonucuna baktığınızda, 7 gollü bir maç güzel görünebilir.

Ne var ki yenilen bütün goller, ya bireysel hatadan ya da takım savunmasındaki eksiklerden kaynaklandı.

Trabzonspor, takım savunması ve takım hücumu adına sezonun en kötü maçını oynadı.

Gençlerbirliği gibi ligin alt sırasında yer alan bir takım, oyun bütünlüğü yönünden daha iyi görüntü veriyorsa, Fatih Tekke şapkayı önüne alıp düşünecek.

Daha önceki maçlarda ölümüne mücadele ederek zor görünen maçları kazanan Trabzonspor, mücadele gücünü Trabzon'da bırakınca geriye yapacak bir şey kalmadı.

Arif'in yakaladığı fırsatı çok kötü oynayarak heba etmesi, Trabzonspor defterini kapatması demekti.

Olaigbe'nin kendini bulması için demek ki kulübeye oturması gerekiyordu.

Gençlerbirliği haklı bir galibiyet aldı.

İyi ki araya devre arası girdi, Trabzonspor toparlanma şansı yakaladı.

Yoksa bu şekilde lige devam etse işi çok zordu."