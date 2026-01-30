Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hasan Al yazdı: 'Zirve yarışında çok ağır darbe'

Hasan Al yazdı: 'Zirve yarışında çok ağır darbe'

30.01.2026 23:15:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Hasan Al yazdı: 'Zirve yarışında çok ağır darbe'

Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Hasan Al, karşılaşmayı Cumhuriyet.com.tr için değerlendirdi.

Trabzonspor, Antalyaspor deplasmanından 1 puan ile ayrıldı. Hasan Al karşılaşmayı değerlendirdi.

Hasan Al'ın değerlendirmesi şu şekilde:

"Trabzonspor adına boşa geçen bir ilk yarı. Klasik bir orta saha mücadelesi. İnanılmaz top kayıplarının yaşandığı koskoca bir 45 dakika. Bordo Mavili takımda top kaybetmeyen oyuncu yoktu. Herkes kaybetti bir şey olmadı. En kötü yerde Oulai kaybetti gol oldu. Yoksa Antalyaspor'un gol atacağı yoktu. 

Takımın motivasyonunu hiç ama hiç beğenmedim. Bu pozisyondaki bir takım başarıyı büyütmek için canını dişine takması gerekir. Sanki galip gelmek sahadaki oyuncuların görevi değil. Birileri dışarıdan gelecek onların yerine mücadele edecek...

Trabzonspor ikinci yarıya golle başlaması; hem beraberliği yakalamasına, hem de strese girmemesini sağladı. 

İki penaltıya sebep olan Hüseyin Türkmen, Onuachu ikinci penaltıyı da gole çevirseydi futbol hayatının en ağır darbesini alacaktı.

Golden sonra Trabzonspor biraz hareketlendi. Ne var ki maç öncesi hazırlığınız neyse sahada onun ötesine geçemiyorsunuz.

Maçın son bölümünde sahada üç santrafor vardı. Ancak Nwakaeme dışında kenar orta yapacak oyuncu yoktu.

Onuachu penaltıyı atsaydı Trabzonspor iyi oynamadığı maçı kazanabilirdi.

Bu beraberlik zirve yarışında çok ağır darbe oldu.

Küme düşmeme mücadelesi veren Antalyaspor Trabzonspor'dan daha çok mücadele ederek hakkıyla 1 puan aldı."

İlgili Konular: #süper lig #trabzonspor #antalyaspor

İlgili Haberler

Samsunspor deplasmanda 90+2'de kazandı! Yeni transfer 3 puanı getirdi...
Samsunspor deplasmanda 90+2'de kazandı! Yeni transfer 3 puanı getirdi... Samsunspor, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti.
İstanbulspor 10 kişiyle üç puanı almasını bildi!
İstanbulspor 10 kişiyle üç puanı almasını bildi! İstanbulspor, TFF 1. Lig'in 23. haftasında kendi sahasında ağırladığı Hatayspor'u 1-0 mağlup etti.
Emre Belözoğlu'ndan yenilgi açıklaması: 'Bazen nasibiniz olacak'
Emre Belözoğlu'ndan yenilgi açıklaması: 'Bazen nasibiniz olacak' Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 1-0 kaybettikleri Samsunspor maçının ardından görüşlerini aktardı.