Hasan Al yazdı: 'Zirve yarışında çok ağır darbe'

Trabzonspor, Antalyaspor deplasmanından 1 puan ile ayrıldı. Hasan Al karşılaşmayı değerlendirdi.

Hasan Al'ın değerlendirmesi şu şekilde:

"Trabzonspor adına boşa geçen bir ilk yarı. Klasik bir orta saha mücadelesi. İnanılmaz top kayıplarının yaşandığı koskoca bir 45 dakika. Bordo Mavili takımda top kaybetmeyen oyuncu yoktu. Herkes kaybetti bir şey olmadı. En kötü yerde Oulai kaybetti gol oldu. Yoksa Antalyaspor'un gol atacağı yoktu.

Takımın motivasyonunu hiç ama hiç beğenmedim. Bu pozisyondaki bir takım başarıyı büyütmek için canını dişine takması gerekir. Sanki galip gelmek sahadaki oyuncuların görevi değil. Birileri dışarıdan gelecek onların yerine mücadele edecek...

Trabzonspor ikinci yarıya golle başlaması; hem beraberliği yakalamasına, hem de strese girmemesini sağladı.

İki penaltıya sebep olan Hüseyin Türkmen, Onuachu ikinci penaltıyı da gole çevirseydi futbol hayatının en ağır darbesini alacaktı.

Golden sonra Trabzonspor biraz hareketlendi. Ne var ki maç öncesi hazırlığınız neyse sahada onun ötesine geçemiyorsunuz.

Maçın son bölümünde sahada üç santrafor vardı. Ancak Nwakaeme dışında kenar orta yapacak oyuncu yoktu.

Onuachu penaltıyı atsaydı Trabzonspor iyi oynamadığı maçı kazanabilirdi.

Bu beraberlik zirve yarışında çok ağır darbe oldu.

Küme düşmeme mücadelesi veren Antalyaspor Trabzonspor'dan daha çok mücadele ederek hakkıyla 1 puan aldı."