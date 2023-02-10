Hasan Ali Kaldırım'ın yeni adresi belli oldu

Eski milli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, Süper Lig ekibi Ankaragücü ile sözleşme imzaladı.

AA
Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 17:14
Hasan Ali Kaldırım'ın yeni adresi belli oldu
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Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, tecrübeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten alınan bilgiye göre, 33 yaşındaki sol bekle 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Hasan Ali Kaldırım

35 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Uzun yıllar Fenerbahçe'de oynamasının ardından, son olarak Medipol Başakşehir'de görev alan Hasan Ali Kaldırım, A Milli Takım formasını da 35 kez terletti.


Hasan Ali Kaldırım MKE Ankaragücü transfer

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