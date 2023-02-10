Sivasspor’un kaptanlarından depremzedelere destek

DG Sivasspor’un kaptanları Ziya Erdal ve Hakan Arslan, Sivas’taki yardım merkezine giderek çalışmalara destek verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 16:31
Sivasspor’un kaptanlarından depremzedelere destek
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Sivas, deprem felaketinin ardından başlattığı yardım kampanyası ile toplanan malzemeleri afet bölgelerine göndermeyi sürdürüyor. Bu çalışmalara Sivasspor’un kaptanları Ziya Erdal ve Hakan Arslan da katıldı. İki kaptan, Sivas’taki yardım merkezine giderek çalışmalara destek verdi.

Ziya ve Hakan, ihtiyaç malzemelerini teslim ettikten sonra gönüllü vatandaşlarla birlikte yürütülen çalışmalara destek vererek, depremzedelere ulaştırılacak malzemeleri tırlara yüklemeye yardım etti.

Kırmızı-beyazlı ekibin taraftarları sosyal medya hesaplarından iki kaptanın fotoğrafını paylaşarak, "Ziya Erdal ve Hakan Arslan erzak paketleme çalışmalarında yer aldı" notunu ekledi.


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