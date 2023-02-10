Isınmak için girdiği lokantada ikinci depreme yakalandı, yaşamını yitirdi
Kahramanmaraş'ta ilk depremden kurtulan Erkan Ay ve Gülay Ay, depremden sonra ısınmak için girdikleri lokantada ikinci depreme yakalanarak enkaz altında kaldı.
Kahramanmaraş’ta depreme kızları Hilal Ay’ın evinde yakalanan Erkan Ay ve Gülay Ay, yaşanan ilk depremde evleri yıkılmasına rağmen sağ kurtuldu.
Ay ailesi, aynı gün Göksun ilçesinde ısınmak için girdikleri lokantada ikinci depreme yakalandı. Burada enkaz altında kalan ve bir sonraki gün cansız bedenine ulaşılan Erkan Ay’ın cenazesi memleketi olan Artvin’in Ardanuç ilçesine getirildi.
Bugün öğle namazında Ardanuç Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılınarak Ekşinar köyü mezarlığına defnedildi.
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