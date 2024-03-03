Hasan Arat, Beşiktaş'ın 121. yılını kutladı!

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat, kulübün 121. kuruluş yıldönümü sebebiyle sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.03.2024 - 09:28
Hasan Arat, Beşiktaş'ın 121. yılını kutladı!
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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, kulübün 121. kuruluş yıldönümü sebebiyle sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu.

İşte Hasan Arat'ın paylaşımı;

"Bugün, gururla kutladığımız 121. yılımızda, asırlık çınar Beşiktaşımızın köklerine derin bir saygı ve minnetle eğiliyoruz.

1903'te atılan temeller üzerinde yükselen bu büyük kulüp, sadece sportif başarılarla değil, aynı zamanda birlik, beraberlik, vatanseverlik ve kardeşlik duygularıyla da örnek teşkil etmiştir.

Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk ziyaret ettiği, Samsun'a çıkarken kıymetli annesini emanet ettiği kulüp olmaktan gurur duyuyoruz.

Beşiktaş ruhu, yıllar boyunca milyonları bir araya getiren, aile olma bilincini güçlendiren bir değerdir.

Bu özel günde, geçmişimizi onurlandırırken, geleceğe dair umutlarımızı ve hayallerimizi de yüksek sesle dile getiriyoruz. Beşiktaş'ın 121 yıllık şanlı geçmişi, bize geleceğin kapılarını açan değerli bir pusuladır. Gelecek, bizim birliğimiz, beraberliğimiz ve inancımızla şekillenecek.

Tescil edilmiş ilk Türk spor kulübü olmanın, birçok değere öncülük etmenin sorumluluğuyla sporun değerini koruyarak, etik ve adil oyunun savunucusu olarak, Beşiktaş ruhunu gelecek nesillere aktarmak bizim en büyük görevimizdir. Bu yolculukta, taraftarlarımızın, sporcularımızın ve tüm Beşiktaş ailesinin desteğiyle, yeni zaferler kazanacağımıza inancım tamdır.

Birlikte, daha güçlü, daha başarılı bir gelecek inşa edeceğiz. Beşiktaşımızın 121. yıl dönümü kutlu olsun!

Bir asrı aşkın süredir yan yana, omuz omuza verdiğimiz mücadeleler, bizi sadece bugünlere taşımakla kalmadı, aynı zamanda yarının umut ışıklarını da yakmamıza yardımcı oldu.

Bu vesileyle kulübümüzün kurucuları, adını şanlı tarihimize yazan büyükleri ve bugün aramızda olmayan tüm gönül verenleri, onun için ter dökenleri saygı ve minnetle anıyorum.

Büyük Beşiktaş ailesi olarak; geçmişimizle gurur duyuyor, geleceğimize güveniyoruz."


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