Beşiktaş maçı öncesi Galatasaray'da Mauro Icardi gelişmesi!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Beşiktaş derbisi öncesi yapılan son antrenmanda yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.03.2024 - 20:46
Beşiktaş maçı öncesi Galatasaray'da Mauro Icardi gelişmesi!
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Süper Lig'de Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray'da önemli bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'ın cuma günü yaptığı antrenmanda yer almayan Mauro Icardi, Beşiktaş derbisi öncesi yapılan son antrenmanda yer aldı.

Mauro Icardi, Galatasaray'ın derbi öncesi son antrenmanında yer aldı.


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