Hasan Arat, PFDK'ye sevk edildi

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" sebebiyle PFDK'ye sevk edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.03.2024 - 20:24
Hasan Arat, PFDK'ye sevk edildi
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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" sebebiyle PFDK'ye sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 03.03.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve 04.03.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

HASAN ARAT'ın (Beşiktaş A.Ş. Kulübü Başkanı) 04.03.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu OMAR COLLEY'in aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 04.03.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."


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