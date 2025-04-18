Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk'e tedbirli soruşturma!

Yayınlanma: 18.04.2025 - 09:22

Güncelleme: 18.04.2025 - 09:22

Beşiktaş'ın geçtiğimiz cumartesi günü yapılan Yüksek Divan Kurulu toplantısında, Divan Başkanı Tevfik Yamantürk kürsüde konuşma yapan eski Başkan Hasan Arat'ın açıklamalarına sinirlenmişti.

Yaşanan nahoş gelişmelerin ardından Yamantürk, kürsüye yürüyüp Arat'a yumruk atarken, salonun birçok bölümünde kavgalar yaşanmıştı. Herkes tarafından eleştirilen Beşiktaş divanındaki bu çirkin görüntünün ortaya çıkmasına neden olan Arat ve Yamantürk'e yönelik Beşiktaş Yönetimi Re'isen soruşturma açılmasını istemişti.

Bunun üzerine harekete geçen Disiplin Kurulu, soruşturmayı 'Tedbirli' olarak yürütme kararı aldı. Bu karar Divan Başkanı Tevfik Yamantürk'ün Beşiktaş'taki resmi temsil görevlerinin askıya alınması anlamına geliyor.

Yamantürk ve Arat bu nedenle Mayıs'ta yapılacak genel kurula katılamayacak. Genel kurula Başkanvekili Fethi Hinginar, başkanlık edecek.

Disiplin Kurulu'nun hazırladığı soruşturma dosyası da bu genel kurulda görüşülecek ve Arat ile Yamantürk'ün ihraçları oylanacak.