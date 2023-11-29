Hasan Arat yönetim kurulu listesini açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta başkan adayı Hasan Arat, yönetim kurulu listesinde yer alan isimleri açıkladı.

DHA
Yayınlanma: 29.11.2023 - 16:49
Hasan Arat yönetim kurulu listesini açıkladı
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Beşiktaş başkan adayı Hasan Arat, 3 Aralık Pazar günü yapılacak genel kurulda göreve gelmesi durumunda yönetim kurulunda yer alacak isimleri divan kuruluna teslim etti.

Hasan Arat, Beşiktaş Kulübü’nde 3 Aralık Pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde göreve gelmesi halinde birlikte çalışacağı yönetim kurulu listesini açıkladı. Arat'ın listesindeki asıl yönetim kurulu üyeleri; Hüseyin Yücel, Dr. Cüneyt Sezgin, Onur Göçmez, Yalçın Ayaydın, Mete Vardar, M. Kaan Şakul, Av. Altın Mimir, Feyyaz Uçar, Prof.Dr. Işıl Zeybek, Ekrem Keçoğlu, Kadir Kılıç, Çağlayan Tuğal ve Bünyamin Burak Aslan oldu.

Yedek Yönetim Kurulu üyeleri listesinde ise; Prof.Dr. Işıl Zeybek, Ekrem Keçoğlu, Kadir Kılıç, Çağlayan Tuğal ve Bünyamin Burak Aslan yer aldı.


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