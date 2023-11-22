Hasan Arat'ın listesindeki ilk isim belli oldu
Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat'ın listesindeki ilk isim Cüneyt Sezgin olduğu açıklandı.
Beşiktaş Kulübünün 3 Aralık'ta yapılacak olağanüstü genel kurulu öncesinde başkan adaylarından Hasan Arat, yönetim listesindeki ilk ismin finans dünyasından Cüneyt Sezgin olduğunu duyurdu.
Hasan Arat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, seçilmesi durumunda Cüneyt Sezgin'in kurumsal ve finansal gelişimiyle ilgili sorumluluklar alacağını ifade etti.
Bir bankanın Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Sezgin, aynı zamanda Beşiktaş Divan Kurulu üyesi.
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