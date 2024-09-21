Hasan Arat'tan Galatasaray'a gönderme: 'Sonucu zaten biliyorsunuz'
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, siyah beyazlı kulübün divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Arat, Galatasaray'ı 5-0 yendikleri maça atıfta bulunarak "Yeni teknik direktörümüzün ilk antrenmanından 33 gün sonra Süper Kupa maçına çıktık ve sonucu zaten biliyorsunuz" dedi.
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, siyah beyazlı kulübün 2024 Yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.
Hasan Arat'ın açıklamaları şöyle:
"Beşiktaş büyük bir değişim içerisindedir. Büyük camialarda kısa sürede onarım yapmak zordur. Buna rağmen Beşiktaş bunların üstesinden gelmektedir. Beşiktaş mazerete üretmek yerine sonuç üremektir. Görevde bulunduğumuz 9 ay, bize 9 yıl gibi geliyor. O kadar yoğun geçiyor ki anlatamam. 198 iş günü görev yaptık. Büyük değişimler için zor ve uzun bir yola çıktık. Seçimden bugüne geçen sürede 15 bin yeni üyelik başvurusu yapıldı. Bu Beşiktaş büyüklüğüne yakışır bir heyecan yakaladığının göstergesidir. ve çok daha büyük, bağımsız bir camia haline gelmiştir."
"BEŞİKTAŞ DEVLETİNİ SEVER, DEVLET DE BEŞİKTAŞ'I SEVER"
"Cumhurbaşkanımıza kazandığımız kupalarla gittik. Beşiktaş, devletini sever ve devlet de Beşiktaş'ı sever. Sayın Cumhurbaşkanı'na daveti ve yorumları için bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz."
"71 GÜNDE İKİ KUPA KAZANDIK"
"71 gün içerisinde oynadığımı iki finalde Beşiktaş'ımıza Türkiye Kupası Süper Kupa kazandık. Yeni teknik direktörümüzün ilk antrenmanından 33 gün sonra Süper Kupa maçına çıktık ve sonucu zaten biliyorsunuz."
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