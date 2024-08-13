Hasan Arat'tan tribünlere çağrı: 'Büyüklerimiz katmayın'

Yayınlanma: 13.08.2024 - 12:19

Güncelleme: 13.08.2024 - 12:19

Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba, ölümünün 10. yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, "Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Süleyman Ağabeyimizin son dönemini birlikte geçirdik. 8 ay önce onun prensipleri çerçevesinde yönetimi devraldık. Onun izinde yürümeye devam edeceğiz. Bu konuda müsterih olsun tüm camiamız. Süleyman Ağabey sen rahat ol, nur içinde yat. Gençler burada seni ziyarete geldiler. Beşiktaş'ın gerçek emanetçileri onlar. Biz gelip geçici görevimizde sizin ilkelerinizi yürütmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"HEPİMİZ SENDEN RAZIYIZ"

Açıklamalarına devam eden Arat, "Bugün mutlu olman lazım çünkü altyapıdan yetişmiş epey sporcumuz var A takımda. Nur içinde yat. İyi ki varsın. Beşiktaş'a, devletine, milletine çok şey verdin. Hepiniz senden razıyız. Yaptıkların için çok teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Tüm Beşiktaşlılar adına teşekkür ediyoruz. Nur içinde yat Süleyman Ağabey" sözleriyle devam etti.

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar da şu ifadeleri kullandı:

"Ben camianın çok şanslı kişilerindenim. Futbolculuk kariyerimin başından sonuna kadar Süleyman Seba benim başkanımdı. Daha sonra bazı ayrılıklar oldu ama hiçbir zaman Sayın Seba'ya olan sevgimizi kaybetmedik. Çünkü o unutulmayacak bir insandı. Nur içinde yatsın."

"BÜYÜKLERİMİZİ TEZAHÜRATLARA KATMASINLAR"

Süleyman Seba'nın ardından Ali Sami Yen'in kabrini de ziyaret eden Hasan Arat, "Bu çelengimizi Beşiktaş Jimnastik Kulübü adına, Süleyman Ağabey'in evlatları olarak, büyük sporcu, ezeli rakibimiz ve dostumuz Galatasaray'ın kurucusu sayın Ali Sami Yen'in mezarına koyuyoruz ve duamızı ediyoruz. Tüm camiaların barış içerisinde bir sezon geçirmesini istiyoruz. Tribündekiler artık lütfen büyüklerimizi tezahüratlarına katmasınlar, onlara saygılı olalım. Lütfen bu konuda hassasiyet göstersin tüm camialar. Büyüklerimiz bizim için kıymetlidir, değerini bilelim. Nur içinde yatsın sayın Ali Sami Yen" açıklamasında bulundu.

Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Hasan Arat, "Bugün Süleyman Ağabey'in aramızdan ayrılışının 10. yılı. Stadyum yeni yapılırken, cenazesi stadyumdan kaldırılmıştı. Türkiye Süleyman Ağabey çok sevdi, Süleyman Ağabey Türkiye'yi çok sevdi. Vatanına, milletine büyük hizmetler yaptı. Bunların arasında en kıymetlisi Beşiktaş'a yaptıkları. Bugün evlatlarıyla buradayız. Bundan gurur duyuyoruz. Süleyman Ağabey'in yolu, Beşiktaşlıların yoludur" diye konuştu.

"Süleyman Ağabey'in ismini her zaman en yükseklerde yaşatacağız, bizden sonra da gençler yaşatacak. Beşiktaş'ın teminatı olan gençlere sesleniyorum, Süleyman Seba ilkelerini iyice benimseyin" diyen Hasan Arat, "Daha sonra sayın Ali Sami Yen'in mezarını ziyaret ettik. Ali Sami Yen, aynı Süleyman Ağabey gibi bizim için çok değerlidir. Bu büyüklerimize her zaman sahip çıkalım. Türk sporu onlara çok şey borçlu. İkisi de nur içinde yatsınlar. Tüm dualar için herkesten Allah razı olsun" açıklamasında bulundu.