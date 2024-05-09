Hasan Arat'tan teknik direktör açıklaması! 'Hemen gelmek isteyenler var'

Yayınlanma: 09.05.2024 - 23:16

Güncelleme: 09.05.2024 - 23:16

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, katıldığı televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İşte Hasan Arat'ın açıklamaları...

"Beşiktaş seçimleri Türkiye'ye örnek oldu. Centilmenlik açısından, sportif ilişkiler açısından, rakiplerin arasındaki ilişkiler açısından. Saatlerce insanların bekleyip oyuna sahip çıkması çok önemliydi. Herkese teşekkür ediyorum."

''BEKLEMEDİĞİMİZ SIKINTILARLA KARŞILAŞTIK''

"Sportif olarak çok zor bir başlangıç yaptık. Bu başlangıç bizi çok üzdü. Tahmin etmediğimiz kurumsal sıkıntılarla karşı karşıya kaldık ancak sportif sıkıntılar, kurumsal sıkıntıların çok önüne geçti. Ben taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum, bize olan güvenleri eksilmedi. Salı günü gördünüz, Beşiktaş tribünleri yıllardan beri ilk kez böyle coşkuluydu. Biz o maçı taraftarımızla kazandık. Beşiktaş futbolcusu, taraftarı ve çocuklar için oynadı. Benim de en büyük isteğim buydu."

''BAZI BUZ DAĞLARINI KIRDIK''

"Beşiktaş çok büyük bir kulüptür. Beşiktaş kuyuya düşerse, Mısır'a sultan olur. Beşiktaş hiçbir zaman üçüncülüğü hedefleyemez. Bu kadar farkı hak edecek kadar kötü bir takım da değiliz. Şu anda antrenmanda sesler çıkıyor, bazı buz dağlarını kırdık. Burada Samet Hoca'nın, Feyyaz Uçar'ın, Serdar Hoca'nın katkısı çok büyük."

''SERDAR ADALI'YI BEN GÖTÜRDÜM''

"Serdal Adalı'yı maçtan sonra soyunma odasına ben götürdüm. Ben Beşiktaş'ta yetiştim, burada kuralları çok iyi bilirim. Bizim camia seçimlere yakın heyecanlanır ama Beşiktaş'a dokunulduğu an herkes kenetlenir. Maç bitti, 'Serdal yürü soyunma odasına gidiyoruz' dedim. Seçim bitti artık, Serdar Adalı benden daha az Beşiktaşlı değil ki."

''BEŞİKTAŞ ÖYLE BÜYÜYECEK Kİ...''

"Bir başkan, rakip başkan adayıyla birlikte soyunma odasına giriyorsa ve o da izim sarıldığımız gibi evlatlara sarılıyorsa, Beşiktaş çok önemli bir mesaj veriyor demektir Türkiye'ye. Şu yaşanan kritik dönemde, sporda yaşanan kırılma döneminde Beşiktaş şu anda örnek oluyor. Böyle işler spontane olur. Ben arkadaşıma güveniyorum, önce karşınızdakine güveneceksiniz. Beşiktaş öyle büyüyecek ki... Whatsapp mesajları ile birbirleri ile konuşanların yerine iyilik gelecek. Şu an herkes saha sonuçlarına bakıyor, 4 aydan beri ne yapıyorsunuz diye soran yok. Çok ağır şeyler yaşanmış Beşiktaş'ta. Benim gayrımnekullerim talan edilmiş ya! Beşiktaş devletiyle barışık bir camia, devlet kapılarını açtı Beşiktaş'a, ilişkilerimiz mükemmel."

''SAVUNACAĞIM BİR YANI YOKTU''

"Beşiktaş 3 sezondur Kasım ayında havlu atıyor, bu kabul edilemez. 40 puan fark olur mu ya! Bu bize yakışmaz, Beşiktaş bunu hak etmiyor. Fernando Santos'un gelişine camia çok destek verdi. Çok üzüldüm yolları ayırırken ama kupayı riske edemezdik. Çok iyi bir kontrat yaptık, böyle bir hocayı o kısa sürede getirmek önemliydi. Bazı hocalar vardı, bizim Alanya maçını seyredince vazgeçti. Bütün bu ortalamaya baktığınızda en iyi ortalamaya Serdar Topraktepe sahip. Fernando Santos'a 'Matematiksel olarak sizi savunabileceğim bir şey yok' dedim. Kalması yönünde oy kullanan kimse yoktu. Benim yönetim kurulu üyelerim kıymetlidir, her birini dinlerim."

''BU KADAR AFRİKALI ALAMAZSINIZ''

"Bir takıma bu kadar çok Afrika Kupası'na gidecek oyuncu alamazsınız. 1 ayımız gitti orada. Bazı oyuncuların neden yollandığı söyleniyor, hiçbir şüphem yok o kararlardan. 5.5 milyon euro avantaj yarattık Beşiktaş'a oradan. Rosier kaç dakika oynadı Nice'de? 50 dakika oynadı. Biz bu kararları alırken bazı gerçeklere dayandık. Ghezzal neden iyi oynamaya başladı? Kontratını değiştirdik. 'Bu opsiyon şartını kaldır, 90 dakika oyna' dedik. Böyle şartlarla kontrat yapılmaz. Rebic'in bize maliyeti 6 milyon euro ya, nereye yollayacaksınız?"

''GELECEKLERİNİ GARANTİ ALTINA ALDIK''

"Biz geldikten sonra Semih niye oynamaya başladı? Kim Semih'in sözleşmesini uzattı? Samet Hoca, bütün çocukların kontratlarını yeniledi. Biz bütün çocuklarımızın geleceğini garanti altına aldık. Altyapı hocalarımızın maaşlarını güncelledik. Beşiktaş'ta altyapı kombinasyonu olmadan hiçbir şey yapamazsınız, bizim DNA'mızda bu var. Büyük kulüplerde hocalar minimum 4 oyuncu istiyor altyapıdan. Bundan sonra düzeni kurarken teknoloji kuracağız. Bu sezonun planlamasına Arsenal 2022'de başlamış, gittik hepsiyle görüştük. Bir oyuncuyu sorun, hangi parmağında ne sakatlık var onu gösteriyorlar."

''YÜZDE 50 TÜRK, 50 YABANCI HOCA''

"Aynı noktadayım, yeni teknik direktörümüz yüzde 50 ihtimalle Türk, yüzde 50 ihtimalle yabancı olacak."

''MUSRATI'NIN ŞANSI TUTMADI''

"Al-Musrati'ye laf atıyorlar değil mi? Şampiyonlar Ligi'nin en iyi üçüncü 6 numarası, bütün tekniklerde. Adamın şansı tutmadı, başına gelebilecek en kötü şeyler geldi. Benim camiam sahip çıkacak, bu benim oyuncum. Bunların çoğu benim çocuklarımdan küçük."

''YERLİ TEKNİK ADAM''

"Nuri Şahin, Şenol Güneş ve Sergen Yalçın'ın dışında bir yerli teknik direktör adayımız daha var."

ERNEST MUÇI VE SEMİH KILIÇSOY

"Muçi'ye çok teklif geliyor, Avrupa Şampiyonası öncesi konuşmayız dedik. Semih için de aynı şeyi söyledik."

TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLAMASI

"Sergen Yalçın ve Şenol Güneş, Beşiktaş'ın çok değerli insanları. Ben her iki hocamın da her zaman Beşiktaş'ın gündeminde olacağına inanan bir insanım. Serdar Topraktepe var, önce onunla görüşeceğiz. Her şey olabilir, asla 'asla' demeyeceksin. Nuri Şahin bugün Şampiyonlar Ligi finalindeki ilk yardımcı hoca. Hemen gelmek isteyenler var, Solskjaer, van Bronckhorst... Tercihimizi daha çok Türk hoca yönünde evriltmeye başladık. Arkadaşlarım daha sıcak Türk hocaya."

''AFRİKA'YA FAZLA GİTMEYECEĞİZ''

"Afrika'ya fazla gitmeyeceğiz, öyle görünüyor. Bu sene sözleşmesi biten çok az oyuncu var. Montero bile 2025'te bitiyor. Ben ne yapacağım söyleyin bakayım? Hüseyin Yücel, basketbol için düşündüğü parayı futbola ayırmaya karar verdi şimdi. İyi bir şey ortaya çıkarmak zorundayız çünkü."

SALİH UÇAN - CENK TOSUN

"Salih ve Cenk'e kupa sonuna kadar görüşmeyelim dedim. Zamanında sözleşmelerini yenilememişler, keşke imzalasalardı. Şu anda Beşiktaş'ın derdi kontrat yapmak değil, kupayı almak. Bakacağız performanslarına, performans önemli. Bunlar Beşiktaş'ın değerleri, Cenk'e bir şey diyebilir misin? Ben sporcumun yuhalanmasını kabul etmiyorum, sporcu yuhalanmaz."

''SEMİH, BEŞİKTAŞ'IN KIRMIZI ÇİZGİSİ''

''Semih, Beşiktaş'ın kırmızı çizgisidir. İnşallah Avrupa Şampiyonası'na gidecektir. Bakar mısınız 3 kişiyi devirip gidiyor! Bugün Real Madrid-Bayer Münih maçına koy, o açıklıkta oynanan oyunda Semih alır gider. Çok özel bir yetenek. Samet Aybabab onun her şeyiyle ilgileniyor. Sayın Montella ile 3 hafta konuştuk, çok olumlu konuştu. Türkiye'ye kaç tane Semih gelmiş, 10 yaşından beri bu çocuk gol atıyor. Semih'e saygı duyacaksınız."

''SERGIO RAMOS'U GETİREMEZSİNİZ''

"Transferde tedbirli davranacağız, bonservisi genç oyuncuya vermeyi tercih ederiz, Muçi gibi. Defansta tecrübeli oyuncuya ihtiyacımız var. Ramos'u getiremezsiniz, öyle bir dünya yok. 30 milyon euro'luk oyuncuyu getirecek bütçemiz yok. Takım içi dengeleri de bozar bu."

''GENÇLERİ HEYECANLANDIRACAK TRANSFER''

"Gençleri heyecanlandıracak, çocukları heyecanlandıracak bir transfer planımız var. Forvet gibi. Böyle bir kahraman oyuncu fırsatı olursa tabii ki alacağız. Transferi hoca ile birlikte yapacağız. Hoca transfer yapmaz, olur mu öyle şey?"

''ŞAMPİYONLUK DIŞINDA HEDEFİMİZ OLAMAZ''

"Beşiktaş'ın şampiyonluk dışında hiçbir hedefi olamaz. Nasıl yapacağımızın mühendisliğini yapmaya çalışıyoruz.