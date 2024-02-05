Hasan Arat'tan transfer sözleri: İsim verdi!
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Trabzonspor maçı sonrası transfer çalışamaları hakkında açıklamalarda bulundu. Arat, 'Fırsat transferlerine çalışıyoruz' dedi.
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, transfer açıklamasında bulundu.
Hasan Arat, Sports Digitale'e yaptığı açıklamada, "Beşiktaşlılar merak etmesin. Fırsat transferlerine çalışıyoruz" dedi.
Oyuncu ismi vererek konuşan Arat, "Fofana'yı teklif ettiler. 6.5-7 milyon Euro maaş istendi. Matic 10 milyon Euro'nun üzerine gitti. Ekitike'nin opsiyonu 30 milyon Euro" ifadelerini kullandı.
Panik transferi yapmayacağını söyleyen Hasan Arat, "Ben panik transferi yapmayacağım. Merak etmesinler. Taş gibi bir takım kuracağız" şeklinde konuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hedefinde 'Dilber' ve 'Güldür Güldür' var
- Erdoğan'ın Hatay'daki 'itirafı' gündem oldu
- 'Erdoğan o sözleri duyunca çok kızdı...'
- DEM Parti'nin 'İstanbul' kararının perde arkası
- DEM Parti İstanbul adayı için tarih verdi
- Çok sayıda kentte 'kuvvetli sağanak' bekleniyor!
- Yeniden Refah Partisi'nden 'İmamoğlu' iddiasına yanıt
- İBB'ye bir aday daha çıktı
- O skeçle ilgili Güldür Güldür ekibinden açıklama
- Adaylık hevesi kursağında kaldı