Beşiktaş'ta Hasan Arat'tan transfer mesajı: 'Bitirmeye yakın olduğumuz isimler var'

Yayınlanma: 30.01.2024 - 10:06

Güncelleme: 30.01.2024 - 10:06

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Posta Gazetesi'ne özel açıklamalarda bulundu. Arat, gündeme dair soruları cevapladı.

Hasan Arat'ın açıklamaları şu şekilde:

''En başta şunu söyleyeyim; şu anda önceliğim transfer. Perşembe günü Avrupa’da transfer bitiyor ve sonrasındaki bir hafta boyunca Türkiye’nin şansı var. O bir haftada avantajlı maliyetlerle birçok yeni alternatif de ortaya çıkacak ama bizim zaten üzerinde olup bitirmeye yakın olduğumuz isimler var.''

''BEŞİKTAŞ CAMİASI BU OYUNA GELMEZ''



''Dolayısıyla benim sessizliğim insanlarda, sanki söz verip de yapamamış, o yüzden susuyormuş gibi bir düşünce oluşturuyor olabilir ama bunun öyle olmadığını önümüzdeki günlerde herkes görecek.''

''Bakın ben küfür olmadığı müddetçe her türlü eleştiriye açığım. Taraftarım beni hicivle eleştirebilir. Ona hiç kızmam. Başımın üstünde yeri var. Ama bu işi profesyonel yapan insanlar sakın beni kendi camiamın önüne atmaya çalışmasın. Beşiktaş camiası bu oyuna zaten gelmez.''

''HAYATIMDA KİMSEYİ ALDATMADIM''



''Şunu çok net söyleyeyim; şu ortamda bir panik havası yaratıp kimse beni menajerlerin kucağına itemez. Hepsi kapıda bekliyor. Ama açık söylüyorum, bu oyuna gelmemiz söz konusu olamaz.''

''Son olarak… Rahmetli Süleyman Ağabey’in (Seba) giderken bir lafı vardı, “Hayatımda ben hiç kimseyi aldatmadım” diye. Bakın, ben hayatımda hiç kimseyi aldatmadım. Vakti gelince de herkes neyin ne olduğunu öğrenecek. Sessizliğim kimseyi şaşırtmasın ya da yanıltmasın. Ne yaptığını bilen bir insan olarak işimin başındayım.''