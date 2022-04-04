Hasan Çetinkaya'nın yönettiği Westerlo, şampiyonluğu garantiledi
Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Hasan Çetinkaya'nın yönettiği Westerlo, Belçika 1. Ligi'ne yükselmeyi garantiledi.
Belçika 2. Ligi’nde mücadele eden Westerlo, Hasan Çetinkaya ile büyük bir başarıya imza attı. Westerlo, Belçika 2. Lig’deki en yakın rakibi RWD Molenbeek’in puan kaybetmesiyle Belçika 1. Ligi'ne katılmayı garantiledi.
WESTERLO, SEZON BİTMEDEN JÜPİLER PRO LİG’İ GARANTİLEDİ
Belçika 2. Ligi’nde mücadele eden, ikinci başkanlığını Hasan Çetinkaya’nın yaptığı, Türk iş insanı Oktay Ercan’ın kulübü Westerlo, sezon bitmeden Jüpiler Pro Lig’e yükselmeyi garantiledi.
Bu başarıda en önemli pay sahiplerinden biri şüphesiz ikinci başkan Hasan Çetinkaya oldu. Çetinkaya, iflasın eşiğinde aldığı kulübü zirveye taşımaya başardı.
Fenerbahçe'nin eski idari menajeri olan Çetinkaya, Ali Koç'un başkanlığı sonrasında görevinden uzaklaştırılmıştı.
26 MAÇTA 16 GALİBİYET
Yaş ortalaması 25 olan Westerlo, bu sezon 26 maçta 16 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile 52 puan topladı. Lider Westerlo, takipçisi RWD Molenbeek’in Deinze'ye 3-0 mağlup olmasıyla şampiyonluğunu garantiledi.
İlgili Haberler
- İrfan Can Kahveci'ye topu vermeyen çocuğa krampon hediye ettiler
- Cengiz Ünder, Marsilya'ya 5 yıllık imza atıyor
- Trabzonspor - Beşiktaş maçına damga vuran 'kural hatası' iddiası
Video Haberler
- 'Ya dileneceğim ya hırsızlık yapacağım'
- Zehirli denizanaları dokunanı yakıyor
- Tüneli kapatarak yüksek sesli müzik dinleyenlere ceza
- Yemek yerken cebinden '5 bin 500 doları' çalındı
- Eriyen kar suları şelale oluşturdu
- Öldüresiye şiddet sonrası polis harekete geçti
- Doğalgaz patlaması güvenlik kamerasında
- Ümraniye'de geri dönüşüm tesisinde yangın
- Sığınak olarak kullanılan metro istasyonunda evlendiler
- Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
En Çok Okunan Haberler
- Şubat brüt prim üretiminde yüzde 73 artış
- İşlettiği kıraathanenin önünde otururken öldürüldü
- Epilepsi hastası Mehmet, sulama kanalında ölü bulundu
- 'AKP iktidarı dönemindeki en yüksek enflasyon oranı'
- Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Bucha açıklaması
- Mart ayı dış ticaret rakamları açıklandı
- Haydarpaşa'da gemi karaya oturdu
- Sivas'taki patlamanın sır perdesi aralanıyor
- 64. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu
- '3 AKP’li bakan bir araya gelemiyor'