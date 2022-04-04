Hasan Çetinkaya'nın yönettiği Westerlo, şampiyonluğu garantiledi

04 Nisan 2022 Pazartesi, 10:49

Belçika 2. Ligi’nde mücadele eden Westerlo, Hasan Çetinkaya ile büyük bir başarıya imza attı. Westerlo, Belçika 2. Lig’deki en yakın rakibi RWD Molenbeek’in puan kaybetmesiyle Belçika 1. Ligi'ne katılmayı garantiledi.

WESTERLO, SEZON BİTMEDEN JÜPİLER PRO LİG’İ GARANTİLEDİ

Belçika 2. Ligi’nde mücadele eden, ikinci başkanlığını Hasan Çetinkaya’nın yaptığı, Türk iş insanı Oktay Ercan’ın kulübü Westerlo, sezon bitmeden Jüpiler Pro Lig’e yükselmeyi garantiledi.

Bu başarıda en önemli pay sahiplerinden biri şüphesiz ikinci başkan Hasan Çetinkaya oldu. Çetinkaya, iflasın eşiğinde aldığı kulübü zirveye taşımaya başardı.

Fenerbahçe'nin eski idari menajeri olan Çetinkaya, Ali Koç'un başkanlığı sonrasında görevinden uzaklaştırılmıştı.

26 MAÇTA 16 GALİBİYET

Yaş ortalaması 25 olan Westerlo, bu sezon 26 maçta 16 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile 52 puan topladı. Lider Westerlo, takipçisi RWD Molenbeek’in Deinze'ye 3-0 mağlup olmasıyla şampiyonluğunu garantiledi.



