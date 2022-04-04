Trabzonspor - Beşiktaş maçına damga vuran 'kural hatası' iddiası

04 Nisan 2022 Pazartesi, 09:03

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın 47. dakikasında yaşananlar maçın ardından büyük tartışmaya sebep oldu.

Uğurcan Çakır, takım arkadaşından gelen topu eliyle kontrol etti ve hakem Zorbay Küçük endirekt serbest vuruş kararı verdi. Siyah-beyazlılar endirekt serbest vuruşta baraja takıldı. Maçın ardından endirekt serbest vuruşun kullanıldığı yerle ilgili 'kural hatası' iddiaları öne sürüldü.

Beşiktaş'ın kaleci Uğurcan'a verilen geri pas sonrasında kazandığı endirekt serbest vuruşta kural hatası olup olmadığı yayıncı kuruluşta eski hakemler Lale Orta, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım tarafından değerlendirildi.

Lale Orta, "FIFA hakeminin yapmaması gereken skandal bir hata. Hayatımda ilk defa böyle bir olay gördüm. Kural kitabında yazıyor. Rakip takım kale çizgisine dizilmek zorunda. Bana göre kural hatası. Bir penaltı atışı nasıl penaltı noktasından yapılıyorsa, bu kararın da vurulacağı yer bellidir" dedi.

Deniz Çoban ise "Uğurcan'ın topu eline aldığı yerin hizasındaki ön çizgiden kullanılmalıydı bu endirekt serbest vuruş. Bu işin ABC'sinde yazar. İlk hakem olmak istenildiği zaman öğretilir bu. Yardımcılar, VAR, AVAR uyarmıyor yani 7 hakem bu kuralı bilmiyor. Hadi onu unuttun. Rakip oyuncular 9 metre 15 santim uzakta duracaklar. Oyuncular burada 5.5 metrede. Akıl tutulması bence bu. Lüzumsuz bir hamle. Top uzaklaşmış, bu hamleye hiç gerek yok. Beşiktaş lehine penaltı verilse daha doğru olurdu" diye konuştu.

Bülent Yıldırım ise net bir kural hatası olduğunu belirterek, "Rakibe endirekt serbest vuruş verildiğinde, vurulacak yer bellidir. Hakem hatası mı, kural hatası mı? Topu o noktaya koyduğunda 'eyvah' dedim. Çok üzülüyorum. Başka da bir sıfat kullanmıyorum" ifadelerini kullandı.

KURAL NE DİYOR?

Hüseyin’in kale alanının içinde sol direğin birkaç metre sağında verdiği o geri pas büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Hakem Zorbay Küçük endirekt serbest vuruşu ihlalin yapıldığı yerden kullandırdı. Ancak bu tip pozisyonlarda atışın yapılacağı noktayı, “13. Kural: Serbest Vuruşlar” şöyle tarif ediyor:

“Hücum eden takım lehine rakip kale alanı içinde verilen endirekt serbest vuruş, kale çizgisine paralel olan kale alanı çizgisi üzerindeki ihlalin yapıldığı yere en yakın noktadan yapılır.”

Beşiktaş kurala göre endirekt serbest vuruşu kale alanı çizgisinin uzun kenarından, ihlale en yakın noktadan yapmalıydı. Trabzonsporlu futbolcular da kural gereği kale çizgisine dizilmeliydi. Yapılan bu büyük hatada pozisyon golle sonuçlanmadığı için ‘kural hatası’ olarak kabul edilmiyor, dolayısıyla maçın tekrarı sonucunu doğurmayacak.