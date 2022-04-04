İrfan Can Kahveci'ye topu vermeyen çocuğa krampon hediye ettiler
İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'yi Kayserispor karşısında 3-0 öne geçiren golü atıp top toplayıcıdan topu isteyip alamamıştı. Bu olay sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Kayserispor taraftarları top toplayıcı çocuğa jest yaptı.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Kayserispor-Fenerbahçe karşılaşmasında İrfan Can Kahveci ile top toplayıcı çocuk arasında ilginç bir diyalog yaşanmıştı.
Karşılaşmanın 54.dakikasında İrfan Can Kahveci uzak mesafeden şık bir gol ile Fenerbahçe'nin karşılaşmadaki 3. golünü kaydetti. Kahveci gol sevincini arkadaşları ile kutladıktan sonra topu almak için top toplayıcı çocuğa yöneldi. Top toplayıcı ise topu Kahveci'ye vermedi. Bu nedenle İrfan Can golünün ardından hamile olan eşi için topla beraber yapacağı gol sevincini gerçekleştiremedi.
Söz konusu top toplayıcı çocuğun, Kayserispor altyapısında forma giydiği ve isminin Mustafa Topçu Hasanoğlu olduğu belirtilmişti.
KRAMPON HEDİYE EDİLDİ
Kayserisporlu taraftarlar, bu hareketinden dolayı sarı-kırmızılılıarın altyapısında oynayan bu çocuğa krampon hediye etti. Bu olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Ajansspor'un aktardığına göre, Kayserispor taraftar grubu Kapalı Kale'den Ahmet Dirgenali top toplayıcı çocuğa bir krampon hediye ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Dirgenali "Dün Kayserispor taraftarını gururlandıran kardeşimize tüm taraftarlarımız adına bir krampon hediye ettim. Kayseri'nin çocuğu Mustafa" ifadelerini kullandı.
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