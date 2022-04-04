Cengiz Ünder, Marsilya'ya 5 yıllık imza atıyor
Kariyerini Fransız ekibi Marsilya'da kiralık olarak sürdüren milli futbolcu Cengiz Ünder hakkında flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.
Serie A ekibi Roma'da teknik direktörlüğe Jose Mourinho'nun gelmesinin ardından yeteri kadar fırsat bulamayıp Marsilya'ya kiralık olarak katılan 24 yaşındaki Cengiz Ünder, Fransa'da performansıyla büyük beğeni topladı.
Ligde Paris Saint-Germain'in (PSG) ardından ikinci sırada yer alan Marsilya, birçok maçta etkili performansıyla göz dolduran Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonunu kullanmaya karar verdi.
5 YILLIK SÖZLEŞME
İtalyan basınında çıkan habere göre; mavi-beyazlılar Ünder'in bonservisini almak için Roma'ya sözleşmesinde yer alan satın alma bedeli olan 8.4 milyon Euro ödecek. Marsilya, milli futbolcumuz ile 5 yıllık sözleşme imzayacak.
Bu sezon ligde 2. sırada bulunan ve PSG'yi takibini sürdüren Marsilya'da Fransa Ligue 1'de 8 gol 2 asistle oynayan Cengiz Ünder, toplamda 36 maçta 11 gol 4 asiste imza attı.
Piyasa değeri 18 milyon Euro olan 24 yaşındaki yıldız futbolcu A Milli Takım'ın da değişmez isimlerinden biri. Cengiz Ünder, Ay yıldızlı formayla 38 maça çıkarken 12 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.
İlgili Haberler
- Trabzonspor - Beşiktaş maçına damga vuran 'kural hatası' iddiası
- Rosier, Batshuayi'nin penaltı kaçırmasına kızdı, Aboubakar'ı paylaştı
- Josef de Souza’dan Valerien Ismael yorumu: ‘İlk idmanda anladık’
Video Haberler
- Öldüresiye şiddet sonrası polis harekete geçti
- Doğalgaz patlaması güvenlik kamerasında
- Ümraniye'de geri dönüşüm tesisinde yangın
- Sığınak olarak kullanılan metro istasyonunda evlendiler
- Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
- İki grup arasında silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var
- Denizde erkek cesedi bulundu
- Tarlasındaki porsuğu görüntüleyen çiftçi gülümsetti
- Bulgaristan vatandaşları Edirne'den sonra Tekirdağ'da
- Çorum'da 2 orman yangınında 11 hektar alan zarar gördü
En Çok Okunan Haberler
- 'Seneye Beşiktaş'ta yoklar'
- Altın fiyatlarında son durum: Düşüş sürüyor
- Yemek yerken cebinden '5 bin 500 doları' çalındı
- Meteoroloji'den sağanak uyarısı
- Mart ayı enflasyon verileri açıklandı
- Petrol fiyatında artış!
- İki grup arasında silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var
- CHP'li eski belediye başkanı yaşamını yitirdi
- Meteoroloji uyardı: İstanbul için saat verdi!
- Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü