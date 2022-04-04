Cengiz Ünder, Marsilya'ya 5 yıllık imza atıyor

04 Nisan 2022 Pazartesi, 09:45

Serie A ekibi Roma'da teknik direktörlüğe Jose Mourinho'nun gelmesinin ardından yeteri kadar fırsat bulamayıp Marsilya'ya kiralık olarak katılan 24 yaşındaki Cengiz Ünder, Fransa'da performansıyla büyük beğeni topladı.

Ligde Paris Saint-Germain'in (PSG) ardından ikinci sırada yer alan Marsilya, birçok maçta etkili performansıyla göz dolduran Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonunu kullanmaya karar verdi.

5 YILLIK SÖZLEŞME

İtalyan basınında çıkan habere göre; mavi-beyazlılar Ünder'in bonservisini almak için Roma'ya sözleşmesinde yer alan satın alma bedeli olan 8.4 milyon Euro ödecek. Marsilya, milli futbolcumuz ile 5 yıllık sözleşme imzayacak.



Bu sezon ligde 2. sırada bulunan ve PSG'yi takibini sürdüren Marsilya'da Fransa Ligue 1'de 8 gol 2 asistle oynayan Cengiz Ünder, toplamda 36 maçta 11 gol 4 asiste imza attı.

Piyasa değeri 18 milyon Euro olan 24 yaşındaki yıldız futbolcu A Milli Takım'ın da değişmez isimlerinden biri. Cengiz Ünder, Ay yıldızlı formayla 38 maça çıkarken 12 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.







