Hasan Şaş'tan Galatasaray'a Sara uyarısı! 'Başka çaresi yok, kaybeder şampiyonluğu'

15.01.2026 14:28:00
Cumhuriyet Spor
Galatasaray'da Gabriel Sara'nın Avrupa ekiplerinin radarında olduğu iddia ediliyordu. Sarı-kırmızılıların transfer dönemini değerlendiren Hasan Şaş, "Sara'ya 20 milyon Euro'nun üzerinde teklif gelirse kabul edilmeli mi?" sorusuna cevap verdi.

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'ın bazı futbolcularına Avrupa'dan ilgi olduğu iddia ediliyor.

Bu isimler arasında gösterilen Sara için sporON YouTube kanalında Hasan Şaş'ın yaptığı yorum dikkat çekti.

Sarı-kırmızılıların transfer dönemini değerlendiren Hasan Şaş, "Sara'ya 20 milyon Euro'nun üzerinde teklif gelirse kabul edilmeli mi?" sorusuna verdiği cevapta şu ifadeleri kullandı:

"Şu kadroyu gördükten sonra kimi veriyorsun! Sara'yı da verirsen bir de kimseyi alamazsan... Galatasaray'ın çok geniş bir kadrosu olur, 20 milyon Euro'ya verilir ama şu kadroyu gördükten sonra Galatasaray'ın oyuncuya ihtiyacı var. Başka çaresi yok, kaybeder şampiyonluğu."

