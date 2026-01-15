İtalyanlar teklifi duyurdu... Youssouf Fofana'dan Galatasaray kararı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
15.01.2026 10:08:00
Galatasaray'ın Milan forması giyen Youssouf Fofana'ya teklif yaptığı iddia edilirken, Fransız oyuncunun Milan'dan ayrılmayı düşünmediği öne sürüldü.

Orta sahaya yapacağı takviye için rotasını İtalya'ya çeviren Galatasaray'ın, Milan'ın ön liberosu Youssouf Fofana'yı kadrosuna katmak istediği ileri sürüldü.

Nicolo Schira'nın haberine göre; sarı kırmızılılar, Fofana'nın transferi için futbolcuya yıllık 5 milyon Euro'dan 4 senelik bir sözleşme teklif etti.

OYUNCU AYRILMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Mali asıllı Fransız futbolcunun bu cazip teklife rağmen şimdilik Milan'dan ayrılmayı düşünmediği belirtildi.

MİLAN BONSERVİSİNİ BELİRLEDİ

İtalyan devi ise 27 yaşındaki futbolcunun satışı için bonservis bedelini belirlemiş durumda.

Haberde, Milan'ın Youssouf Fofana'yı satmak için en az 38 milyon Euro talep ettiği ifade edildi.

Ağustos 2024'te 26 milyon Euro bedelle Monaco'dan transfer edilen Fofana'nın, Milan ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Bu sezon kırmızı siyahlı takımla 20 resmi maça çıkan orta saha oyuncusu 1 gol atarken, 3 kez de asist yaptı.

