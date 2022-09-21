Hasan Şaş'tan çok konuşulan karar! 'Bir daha geri dönmem!'

21 Eylül 2022 Çarşamba, 17:12

Galatasaray'da yardımcı antrenör ve futbolcu olarak şampiyonluk yaşayan Hasan Şaş yaptığı açıklama ile kararını açıkladı. Geride bıraktığımız haftalarda Florya'yı ziyaret eden Şaş, artık futbol konuşmak istemediğini ifade etti.

Uzun süredir sessizliğini koruyan ve futbola dönüp dönmeyeceği merak edilen Şaş, "3 yıldır futbol camiasına çok uzağım. Artık futbolla ilgilenmiyorum ve futbolla ilgili de bir kariyer planlamıyorum. Bu nedenle hiçbir yerde futbol konuşmuyorum, bundan sonra da konuşmayacağım" açıklamasını yaptı.

Hasan Şaş 1998 yılında Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı ve Süper Kupa'yı kazandığı 2000 yılında kadroda yer aldı. 47 kez milli takımda oynayan ve 4 golü olan futbolcu, Türkiye'nin 2002 Dünya Kupası'nda üçüncülüğü aldığı kadroda bulundu. Aynı sene FIFA tarafından 2002 Dünya Kupası'nın en iyi 6. oyuncusu seçildi.

France Football tarafından da Avrupa'nın en iyi 11. futbolcusu seçilmiş olan Hasan Şaş, Dünya Kupası sonrası Avrupa'nın büyük kulüplerinden teklif almasına rağmen Galatasaray Kulübü'nde kalmayı tercih etti. 2009 yılında Galatasaray ile sözleşmesinin yenilenmemesi üzerine aktif futbol yaşamına 33 yaşında son verdi.